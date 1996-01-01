На компьютерном рынке затишье

Предновогодние распродажи, которые помогли многим магазинам бытовой и видеотехники сбыть залежи кризисного года, не коснулись, пожалуй, только одного сектора - компьютерного. Более того, цены в некоторых компьютерных магазинах вместо того, чтобы понижаться или хотя бы оставаться на одном уровне, растут.

Правда, во всех владивостокских салонах компьютерной техники корр. "ЗР" пытались в этом разуверить. Те, что разрекламировали скидки, действительно их дали, только при этом компьютер тех же параметров стоил на 15% дороже. В основном же рождественские распродажи коснулись сегмента залежавшихся моделей. При этом доллар, который и является основным катализатором роста цен, взял курс вниз, арендная плата у магазинов - тоже вниз, налогообложение - тоже. Отчего растут цены?

Как рассказали сотрудники магазина компьютерной техники и комплектующих одного из лидеров местного рынка - компании DNS, никаких новогодних акций у них не было, цены остались на прежнем уровне и пока расти или падать не собираются. Специалисты утверждают, что рост цен возможен только за счет увеличения стоимости отдельных запчастей компьютера, что вполне вероятно ввиду кризиса и, следовательно, разорения многих производителей этих запчастей. Также стоит отметить, что неожиданно могут себя повести в этой ситуации и отечественные компании, которые закупают эти комплектующие. С другой стороны, поднимать панику рано.

"На старые модели компьютеров в любом случае повышения цен не будет. Цены могут повыситься только на новые модели, которые будут произведены уже в этом году, но такие модели широкой массе пользователей понадобятся не очень скоро. Таким образом, резких скачков цен на компьютерное оборудование не предвидится", - прокомментировал ситуацию менеджер магазина "Технопарк" Илья ИВАНОВ.