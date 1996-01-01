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Российскую сайру заменили... японской
Неудачный промысел дальневосточных рыбаков на сайровой путине осенью 2009 г. обернулся значительным ростом цена на консервы из сайры. Российские рыбаки недобрали почти 50 тыс. т этой рыбы, поэтому производители консервов ощутили дефицит сырья. В сязи с этим стоимость консервов на опте увеличилась на 20%.
Чтобы не остаться без сырья, компании, выпускающие консервы, стали закупать сайру в Японии. Однако цена на нее оказалась гораздо выше, чем в России. Поэтому после Нового года оптовая цена банки сайры "улетела" за пределы 23 руб. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года все местные компании ("НИВА-К", "Южморрыбфлот", "Дальморепродукт", "Моряк-Рыболов", "Славянка-2000") реализовывали сайру в среднем по 15-16 руб. за банку.
Операторы рынка говорят, что цена может возрасти еще на 10-15%, таким образом, рост цен составит более 30% от показателей прошлого года. Для потребителей единственным утешением может служить тот факт, что качество японской сайры гораздо лучше. "На сегодня японская сайра, идущая в производство консервов, очень высокого качества, - заявил "ЗР" заместитель генерального директора ООО "НИВА-К" (торговая марка "Деликон") Сергей БЕРЕГОВОЙ.
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