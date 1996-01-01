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В Приморском крае цена на "ножки Буша" уже поднялась
Запрет на ввоз американского мяса птицы уже привел к росту цен на 20%. По информации "ЗР", отпускная цена увеличилась на мелком опте. Кроме того, эксперты прогнозируют, что возможен и дальнейший рост цен, так как это был самый дешевый сегмент в линейке замороженного мяса птицы.
Теперь эксперты предрекают, что если цена замороженной продукции подтянется к цене на отдельные охлажденные позиции, то, возможно, продажи российской продукции будут увеличены.
От официальных комментариев представители местных птицефабрик пока воздерживаются, но при этом замечают, что поднятие цен на потребительском рынке в данный момент не совсем желательно. Также местные птицефабрики не стали спекулировать на запрете, и цены на свою продукцию держат на прежнем уровне.
Всего за минувший год на птицефабриках края произведено 28,8 тыс. т мяса птицы.По сообщению департамента сельского хозяйства и продовольствия края, приморские сельхозпроизводители показывают рост объемов производства. Так, если в в 2007 г. произведено 23,7 тыс. т, в 2008 - уже 28,2 тыс. т. В целом за 5 лет производство мяса птицы выросло в 2,3 раза. Лидер по производству - компания "Михайловский бройлер" - в 2008 г. произвела 27 тыс. т продукции, в 2009 г. - на 500 т больше.
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