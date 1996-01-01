Торговля попала под регулирование

Закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" вступит в действие 1 февраля 2010 г. По мнению разработчиков, новый закон, несмотря на противоречивые оценки экспертного сообщества, все же учел интересы обеих сторон: поставщиков продовольствия и сетевых продавцов.

Одно из основных его положений предоставило государству возможность регулировать цены в случае их резкого роста. Если рост составит 30% на такие социально значимые товары, как хлеб, молоко, соль, крупы, сахар, яйца, то власти смогут теперь запрещать их дальнейшее увеличение волевым решением. Правда, всего на три месяца.

Порядок, по которому будет осуществляться контроль над ценами в Приморском крае, пока не определен. Что при этом ожидают от нового закона местные продавцы, тоже остается без комментариев. Многое будет зависеть от решений, закрепленных местным законодательством. Как пояснили в администрации Приморского края, в ближайшее время будет разработан ряд нормативных документов, которые определят порядок работы в соответствии с новым законом. Но пока он не вступил в силу, не определены даже полномочия субъектов РФ. Что конкретно необходимо сделать в Приморье, не готовы комментировать даже специалисты.