Государство задушит лекарственный рынок в своих объятиях?

С 1 января в России планировалось ввести государственное регулирование цен на жизненно необходимые лекарства. Но с подготовкой нормативно-правовой базы, как водится, задержались, поэтому нововведение отложено до 1 апреля. По мнению правительства, госрегулирование цен позволит снизить их в среднем процентов на двадцать. По мнению фармацевтов, это приведет к дефициту жизненно важных и подорожанию всех остальных лекарственных средств.

В минувшем году отечественные лекарства подорожали сильнее, чем зарубежные. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Росздравнадзором мониторинга цен: средняя цена импортных препаратов в аптеках увеличилась на 12%, отечественных - на 22%.

- 8 августа 2009 г. вышло правительственное постановление № 654 "О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства", а 9 ноября - № 782 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства". Федеральная служба по тарифам разработала и утвердила методику определения предельных оптовых и розничных торговых надбавок к отпускным ценам производителя на ЖНВЛС, а органы исполнительной власти субъектов федерации не позднее 30 дней с момента утверждения этой методики должны были принять нормативно-правовые акты, устанавливающие предельные розничные торговые надбавки на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛС, на подведомственных им территориях, - говорит начальник отдела лицензирования и контроля за фармацевтической деятельностью и лекарственным обеспечением населения Управления Росздравнадзора по Приморскому краю Ольга ПИВНЕНКО. - Установленный срок истек, но большинство субъектов, включая Приморье, необходимые нормативно-правовые акты так и не приняли. Производители не зарегистрировали предельные отпускные цены на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛС, так как сам перечень был утвержден правительством лишь 30 декабря. Поэтому 30 декабря было принято еще одно правительственное постановление за № 1116, внесшее изменения в ранее принятые 654-е и 782-е.

Согласно этому постановлению, до 1 апреля производители ЖНВЛС должны зарегистрировать предельные цены на свои препараты, а субъекты федерации до 1 марта установить предельные оптовые и розничные надбавки к отпускным ценам производителя.

На сегодняшний день в Приморье действуют утвержденные постановлением губернатора края предельные торговые надбавки на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛС: 10% - для оптовиков и 25% - для аптечной розницы. Каким будет их размер в соответствии с новой методикой ФСТ - больше или меньше ныне действующих - сказать сложно, так как к расчетам пока не приступали. В ближайшие дни - ориентировочно 20-22 января - департамент по тарифам администрации Приморского края проведет совещание и создаст рабочую группу по подготовке данных для принятия нового нормативного акта.

Какими будут цены на лекарства с введением госрегулирования, не могут предсказать и эксперты фармацевтического рынка.

"Даже экспертно мы не можем определить, какими будут цены. Но я думаю, что аптечный бизнес очень сильно просядет, - заявила заместитель генерального директора КГУП "Приморская краевая аптека" Любовь УСТИНОВА. - Новый перечень ЖНВЛС содержит 500 наименований, 278 лекарственных средств включены дополнительно - их не было раньше в перечне. В общем количестве препаратов, с которыми мы работаем, лекарства из этого списка составляют 30%. Это уже не первая попытка пресечь свободное ценообразование на лекарственном рынке. Вводить ограничения на торговые надбавки региональные власти начали с 1996 г. Правда, подобное регулирование цен было введено не везде. Нижегородская область, к примеру, пошла по пути свободного ценообразования, и цены на медикаменты там оказались ниже, чем в других регионах европейской части России.

Но, что самое интересное, остановить рост цен в розничной аптечной сети с помощью их регулирования так и не удалось. Разве что замедлить. При этом оптовикам стали невыгодны поставки некоторых видов лекарств, и это привело к сокращению ассортимента. Порой какое-нибудь редкое лекарство доставляем из Москвы едва ли не в единственном экземпляре. Транспортная составляющая огромна, аптека не может заложить ее в цену и продает в убыток. А компенсировать свои потери за счет более высокой наценки на дешевые препараты, увы, нельзя...

Я считаю, что госрегулирование цен на лекарства противоречит законам рыночной экономики. Польза от этих мер не очевидна, но введение единых торговых надбавок не дает аптекам конкурировать между собой. Все-таки аптеки оптовые фармацевтические фирмы и производители - субъекты экономических отношений, и им необходимо позволить зарабатывать. Или государство решило задушить фармрынок в своих объятиях? Но почему к фармацевтическому бизнесу следует относится иначе, чем к другим видам бизнеса? С одной стороны, правительство призывает увеличивать инвестиции в фармацевтику, а с другой, делает ее нерентабельной и непривлекательной для инвесторов".

Есть риск, что аптекам станет невыгодно торговать жизненно важными препаратами, и это вызовет дефицит тех или иных лекарств. А чтобы совсем не уйти в минус, аптекари будут вынуждены поднять цены на препараты, не входящие в перечень жизненно важных.