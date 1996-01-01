Ведущие порты Дальнего Востока "забыли" о кризисе

Несмотря на самый разгар мирового кризиса, 2009 г. портовая отрасль Дальнего Востока вопреки прогнозам преодолела успешно, при этом ведущие стивидорные компании региона продемонстрировали довольно высокую эффективность. Наступивший год должен закрепить этот успех. Правда, компаниям "второго эшелона", в первую очередь классифицирующимся как рыбные порты, придется бороться за выживание.

Как и следовало ожидать, в 2009 г. успешнее всего отработали порты, работавшие с углем и металлом. Лидером среди дальневосточников оказалось ОАО "Находкинский морской торговый порт" (НМТП), прибавившее к итогам 2008 г. 6%, до 7 млн 829,6 тыс. тонн. Основу грузопотока порта традиционно составляет металлопродукция, поступающая с металлургических комбинатов Evraz Group.

Отметим, что несмотря на уверенный рост показателей НМТП еще в ноябре 2009 г. начал запланированное сокращение работников, против которого выступал профсоюз предприятия. Согласно приказу руководства порта, с 30 ноября по апрель 2010 г. планируется в несколько этапов сократить 206 работников порта. Всего на предприятии работают около 2,5 тыс. человек. Управляющий директор порта Юрий ДОРОГАНЬ тогда сообщил, что решение о сокращении было принято еще в середине 2008 г., но из-за кризиса сокращения отложили.

Восточные сложности

ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания на территории Восточного порта) в 2009 г. cнизило перевалку грузов на 3% по сравнению с показателем 2008 г. - до 14 млн 585,8 тыс. тонн. Основная составляющая грузооборота порта - экспортный уголь. В 2009 г. его доля в общем грузообороте составила 96,5% (14 млн 081,8 тыс. тонн). "Снижение грузооборота по итогам 2009 г. для нас было ожидаемо, - говорит управляющий директор ОАО "Восточный порт" Сергей КУШНАРЕВ. - Из-за модернизации вагоноопрокидывателя Угольный комплекс работал не в полную силу, что повлияло на грузооборот компании в целом. Несмотря на отклонение от достигнутых результатов 2008 г. и учитывая общий спад грузооборота по российским и зарубежным портам, считаю, что 14,5 млн тонн переработанных грузов - неплохая цифра для нашей компании".

Порт Ванино недобрал 10%...

Во втором полугодии ОАО "Порт Ванино" удалось сократить отставание, допущенное в начале года под влиянием кризиса. Интересно, что в начале 2009 г. генеральный директор порта Альфир БОГУДИНОВ озвучил умеренный сценарий, в соответствии с которым по всем направлениям перевозок было запланировано перегрузить 6,3 млн тонн грузов с вероятным отклонением в пределах 10%. Потерь оказалось немногим больше. "Порт Ванино" в 2009 г. перевалил 6 млн тонн грузов, что на 9,4% ниже показателей аналогичного периода 2008 г.

В том числе в 2009 г. переработано 3 млн 004,8 тыс. тонн экспортных грузов. В структуре экспорта преобладает перегрузка угля - 1 млн 205,3 тыс. тонн, лесных грузов - 1 млн 179,1 тыс. тонн, и цветных металлов - 562,4 тыс. тонн. Контейнерооборот порта в 2009 г. снизился на 22,3%, до 22 тыс. 991 TEU.

Стоит отметить, что производственные результаты Ванино могли быть и лучше, если бы не трудности, возникшие из-за ограничений в пропускной способности железной дороги на подходах к порту. С сожалением приходится констатировать, что развитие железнодорожной инфраструктуры в настоящее время значительно отстает от развития портовых мощностей в Ванинском транспортном узле.

... А Владморторгпорт добавил 5%

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) в 2009 г. в сравнении с 2008 г. увеличило перевалку грузов на 4,9%, до 6 млн 205,1 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 4 млн 206,1 тыс. тонн экспортных, 978,6 тыс. тонн импортных и 1 млн 020,4 тыс. тонн каботажных грузов. В общем объеме грузопереработки большая часть приходится на экспортные грузы - металлопродукцию и кокс.

Директор по производству ОАО "ВМТП" Сергей ЛОПУНОВ сообщил, что план работы на 2010 г. предусматривает объем перевалки на уровне показателей 2009 г. Кроме того, конъюнктура рынка Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет ВМТП в текущем году рассчитывать на увеличение потока экспортных навалочных грузов. В связи с этим ВМТП уже закуплено дополнительное оборудование, подготовлены производственные мощности и проведены испытания не применявшихся ранее портом технологий.

Порт Посьет вкладывается в модернизацию

Несмотря на неустойчивое состояние экономики, ОАО "Торговый порт Посьет" (96,9% акций порта принадлежит ООО "Мечел-транс") не собирается отказываться от развития. В начале декабря прошлого года порт и Транскредитбанк заключили кредитное соглашение об открытии банком кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности порта с лимитом выдачи 150 млн руб. под 13% годовых. Кредитная линия будет открыта сроком на 1,5 года, до 13 июня 2011 года.

Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию порта, после завершения которых он будет способен переваливать до 7 млн тонн угля в год вместо сегодняшних 3,5 млн тонн. Коренная реконструкция и модернизация порта Посьет началась в 2007 г. Она ведется в целях увеличения пропускной способности и снижения себестоимости перевозок, рассказывают в пресс-службе ОАО "Мечел". Модернизация идет на всей производственной цепочке: будут реконструированы подъездные пути, построено размораживающее устройство, вагоноопрокидыватель, конвейеры, пересыпные станции, угольные склады, машины для формирования угля на складах, судопогрузочные машины, новый глубоководный причал для приема судов класса "Панамакс" (дедвейт от 50 до 80 тыс. тонн).