Саморегулируемые организации аудиторов "почистят" рынок

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, не вступившие в 2009 г. в саморегулируемые организации аудиторов, с 1 января 2010 г. теряют право заниматься аудиторской деятельностью, а ранее выданные лицензии и квалификационные аттестаты утрачивают свою силу. Вопрос о том, как отразится вступление аудиторов в саморегулируемые организации неоднозначен, и уже вызывает массу споров в профессиональной среде.

Сейчас в России насчитывается 38 тыс. выданных аттестатов аудиторов, из них членами общественных объединений аудиторов является около 7 тыс. человек. Из 6 200 лицензий аудиторских организаций, имеющих лицензии, почти половина - около 3 тыс. - не входят в СРО. Это значит, что на сегодняшний день половина аудиторских организаций России лишается права ставить печать и подпись на аудиторских заключениях. Главная проблема состоит в том, что на территории страны пока зафиксировано только 6 саморегулируемых организаций, а этого недостаточно, чтобы вместить всех желающих вступить в СРО.

В кризис помощь аудитора весьма кстати

Таким образом, есть все основания предполагать, что аудиторов станет меньше. Между тем, как говорят эксперты, в сложных экономических условиях именно аудиторы позволяют многим компаниям остаться на плаву.

"За три квартала 2009 г. 99,2% налоговых проверок различных организаций по всей России оказались результативными. Аудиторские организации призваны сокращать налоговый риск, помогать менеджменту предприятий, способствовать оптимизации расходов, и это актуально особенно в период финансового кризиса. Но именно во время неспокойной экономической обстановки предприятия зачастую экономят на том, что во многом способствовало бы стабилизации предприятия и даже в какой-то степени процветанию. В аудиторских организациях многие предприятия видят не стратегическую возможность выхода из кризиса, исправления ситуации, а только дополнительный источник расходов", - отмечает кандидат экономических наук, председатель Дальневосточного регионального филиала Аудиторской палаты России Владимир РУКИН.

Экономический кризис выявил и еще одну не совсем приятную для аудиторов закономерность. Главным принципом выбора аудиторской компании все чаще становится не квалификация аудиторов, а цена услуг, которая все стремительней снижается. Между тем специалисты утверждают, что качество аудиторской проверки прямо пропорционально сумме, которую предприятие платит проверяющей стороне: чем выше ценник, тем выше качество.

"Нужно понимать, что цена аудиторской проверки складывается из многих составляющих, - отмечает Надежда НАУМЧИК, директор "Моор Стивенс Владивосток" (филиал ООО "Моор Стивенс"). - Цена зависит от самой компании, ее размеров, также следует учитывать, что проверка хорошего аудитора - это не только те две недели, которые он провел на предприятии, это еще длительная подготовка к этой проверке и сдача отчетности, которая требует также немалых временных затрат. Конечно же, все компании стараются экономить на проверках и выбирают аудиторскую компанию с невысоким ценником. А это - прямой показатель того, что в ходе проверки аудитор многие вещи не будет учитывать".

"Аудит дает не прямой, а косвенный эффект для предприятий. Советы, которые дают аудиторы, могут сказаться не сразу, - продолжает тему Владимир Рукин. - Аудитор может оценить квалификацию каждого специалиста бухгалтерии, счетных служб организации. Конечно, иногда встречаются недобросовестные аудиторы. Быть высококвалифицированным специалистом тяжело. Нужно очень хорошо знать бухгалтерию, а не просто получить диплом после нескольких лет обучения".

Без кодекса этики никуда

Саморегулируемые объединения аудиторов в свою очередь как раз призваны стабилизировать работу аудиторских структур, "отсеять" недобросовестных аудиторов, способствовать разрешению спорных вопросов в этой сфере. В каждом аудиторском объединении обязательно присутствует комитет по этике, который представлен на региональном уровне. Сейчас законодательство определило существование в каждом объединении специализированных отделов по вопросам качества и дисциплинарной ответственности. То есть, если клиент жалуется на какого-либо аудитора и обращается в саморегулируемую организацию, есть ряд документов, определяющих процесс работы с этой жалобой. Вначале идет проверка качества работы аудитора коллегами, и при нахождении какого-либо несоответствия эта жалоба автоматически передается в дисциплинарный комитет, который может вынести соответствующее решение. При этом информируются все стороны, процесс открытый и полностью прозрачный.

Как только окончательно утвердится государственный состав саморегулируемых объединений, станут понятны и стратегические задачи в работе аудиторов.

"Во-первых, это формирование государственного реестра аудиторов и аудиторских организаций, который будут вести саморегулиремые объединения, - говорит исполнительный директор НП "Российская коллегия аудиторов" Наталия МЕЛЬНИКОВА. - Во-вторых, должны сформироваться новые подходы к формированию совета по аудиторской деятельности. И до этого момента совет аудиторской деятельности существовал, но в связи с тем, что это теперь законодательно закрепленная норма, соответственно, изменяются параметры этого совета, что требует тщательной проработки. В-третьих, изменяется система квалификации и аттестации аудиторов. Соответственно, изменяется и этика. Кстати, теперь законодательно закрепляется за аудиторскими компаниями принятие кодекса этики. Если аудитор не соблюдает кодекс этики и правила независимости аудиторов, то он не сможет стать членом СРО. В-четвертых, должны быть созданы компенсационные фонды. По сути дела, компенсационный фонд - это институт коллективного страхования аудиторов и аудиторских организаций, ориентированный на то, что при поступлении жалобы со стороны клиента, при возникновении каких-либо расходов они будут возмещены".

Кто в Реестре аудиторов

В связи с тем, что законодательно закреплено участие аудиторов в СРО, возникает немало вопросов, связанных со взаимодействием участников таких объединений между собой, считают эксперты. Каждое объединение должно выработать некоторые общие подходы к формированию реестра аудиторов.

До сих пор нет стратегического документа, определяющего программу развития аудита в России. И одна из задач взаимодействия саморегулируемых объединений - это работа по созданию такого документа.

Вместе с тем еще не до конца ясно, сможет ли СРО навести порядок среди аудиторских организаций. Например, многие компании старались до сих пор "прикормить" аудитора, чтобы избежать возможных недоразумений с налоговыми инспекциями. Но смогут ли саморегулируемые организации избавиться от этой привычки своих клиентов (а также своих коллег) - большой вопрос. Сама процедура вступления в СРО не такая уж и простая, и получение лицензий в соответствии с новым законодательством некоторыми аудиторскими организациями является для других аудиторов, квалифицированных и проверенных деятелей этой сферы, большим сюрпризом.

Таким образом, даже самим саморегулируемым организациям аудиторов не ясно, каким же образом новые возможности аудиторов и их объединений решат основные проблемы этой сферы деятельности. Ясны лишь эти "основные проблемы" и то, что их придется решать уже непосредственно саморегулирумым объединениям без помощи каких-либо властных структур.