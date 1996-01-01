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Норматив стоимости жилья в ДФО вырастет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Минрегионразвития РФ может повысить норматив стоимости одного квадратного метра жилья в целом по России с 26,5 тыс. руб. до 28 тыс. в первом полугодии 2010 года.

Соответствующий проект приказа "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2010 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2010 года" уже опубликован на сайте министерства.

Согласно проекту приказа, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по Дальневосточному федеральному округу на первый квартал 2010 года составит 30,5 тыс. руб.

В тройку самых дорогих регионов в ДФО по стоимости жилья войдут Сахалинская область - 41,1 тыс. руб., Камчатский край - 33,1 тыс. руб. и Магаданская область - 32 тыс. руб. Самое дешевое жилье в округе, согласно установленным нормативам, будет в Еврейской автономной области - 19,4 тыс. руб. В Республике Саха (Якутия) квадратный метр жилья будет стоить 29,8 тыс. руб., Приморском крае - 31,8 тыс., Хабаровском крае - 31,5 тыс., Амурской области - 25,8 тыс., Чукотском автономном округе - 30,1 тыс. руб. Для сравнения: Москва - 73,8 тыс. руб., Московская область - 42,9 тыс., Санкт-Петербург - 44,3 тыс., Ленинградская область - 31,8 тыс. руб.

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