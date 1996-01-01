Охранные предприятия попросили не волноваться

С 1 января 2010 г. вступила в силу вторая часть поправок в ФЗ-272, регулирующий деятельность частных охранных предприятий (ЧОП). В конце декабря на базе учебного центра автономной некоммерческой образовательной организации "Дальневосточный центр "Патриот" состоялось расширенное совещание Координационного совета при департаменте охраны общественного порядка МВД РФ.

Кроме непосредственно директоров и сотрудников лицензионного отдела УВД по Приморскому краю, в совещании приняли участие представители ДООП МВД РФ, а также, в свете последней катастрофы в Перми, МЧС по Приморскому краю. Однако все внимание собравшихся было приковано к председателю правления Координационного центра охранно-сыскных структур Игорю ГОЛОЩАПОВУ, известному в узких кругах как автор большинства рекомендаций, принявших вид поправок в закон о "Частной охранной и детективной деятельности".

Как заверил собравшихся директоров Игорь Александрович, уже со 2 января карательные проверки де-юре возможны, но де-факто их не будет. Дело в том, что, несмотря на то, что поправки в 271-ФЗ приняты почти год назад, до сих пор не отработан механизм их работы.

Как сложилось в России, любой принимаемый закон влечет кучу подзаконных актов. По словам Игоря Голощапова, из четырех требуемых постановлений правительства в свет вышло лишь одно, а остальные находятся на стадии доработки. Но в законе есть и нормы прямого действия.

Например, правительством не установлен порядок и правила, по которым следует набирать, обучать и содержать частных охранников. Тем не менее, в самом законе четко сказано, кто охранником быть не может, а также его права и обязанности, кто может быть директором ЧОП, а кому и при каких условиях путь в директорское кресло заказан навсегда.

Так вот с 1 января 2010 г., что и было главным уроком директорам охранных предприятий, не стоит дожидаться "разъяснительных" постановлений правительства, а работать по уже принятому закону.

Кстати, в работе совещания приняли участие около 80 директоров из более 300 охранных структур, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края. Как заметил начальник лицензионного отделения разрешительного отдела УВД по Приморскому краю Игорь ГОЛОТИН, "значит, им больше надо, а может статься, что это те, кто после Нового года продолжат свою работу на рынке ЧОП".