Хабаровское правительство усилило контроль над строителями

Постановление "О реализации государственных полномочий в области градостроительной деятельности" (от 30.12.2009, №416-пр) определило правительство Хабаровского края своим уполномоченным органом по выдаче разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию и по определению порядка выдачи разрешений на строительство на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, на территории Хабаровского края. Курирует эти вопросы первый зам. председателя по вопросам строительства и ТЭКа Юрий ОНОПРИЕНКО.