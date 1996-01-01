Дальний Восток – 2009: Выстояли по-бычьи

Год 2008-й, который все мы без исключения ждали с тревогой, оставил немало значимых событий. Среди них – завершение крупных инвестиционных проектов, существенно влияющих на экономику региона, старт еще более масштабных строек – на перспективу.

Как цыплят по осени считают, так и мы традиционно к новогоднему рубежу подводим некоторые экономические итоги года. Главные события региональной экономики со знаками "плюс" и "минус" можно легко отследить по публикациям нашего журнала, который, кстати, в 2010 году отмечает свое десятилетие. Так что в течение этого года мы еще погрузимся в экономическую историю бурного начала века. Сегодня же о кризисном 2009-м.

Потери были

Логично начать наш обзор с событий не особо оптимистичных. Год начинался с того, что Правительство РФ наконец-то определило перечень стратегических компаний, которым, если что, будет оказана финансовая помощь – "в целях повышения устойчивости российской экономики". В него вошли практически все крупнейшие компании региона. Мало кто, правда, впоследствии захотел или смог воспользоваться финансовой поддержкой родного правительства. У каждой компании своя история, но в том, что все мы плывем в одной лодке, сомневаться не приходится. Упал спрос на сырьевых рынках, встали или существенно сократили объем производства предприятия, снизились энергопотребление, грузооборот железной дороги и портов... В этой цепочке рост безработицы, снижение уровня доходов, которые в свою очередь породили проблемы на торговых предприятий, в секторе услуг и т.д. Все это застопорило финансовый сектор, который не зря называют кровеносной системой экономики.

Самая крупная компания региона и столп бюджета Республики Саха(Якутия) АК АЛРОСА, чтобы окончательно не обрушить рынок, который просел по цене в 2 раза, в конце 2008 года приостановила продажу алмазов. Плечо алмазному гиганту подставило государство – Минфин России начал покупать продукцию якутского предприятия в Гохран, чтобы потом при хорошей конъюнктуре перепродать, вернув деньги в бюджет.

Но так повезло не всем. Практически весь год в тяжелом состоянии пребывали крупнейшие компании Хабаровского края. ОАО "Амурметалл" был остановлен. Упал спрос на мировых рынках, банки, в предыдущие годы уже предоставившие компании крупные кредиты на модернизацию предприятия, отказались финансировать рискованное производство. Вопрос о получении кредита от ВЭБа решался "всем миром". Не очень эффективно. С большим напряжением прожил год другой промышленный гигант Комсомольска-на-Амуре – Амурский судостроительный завод. Предприятие, еще не оправившееся от аварии на подводной лодке "Нерпа", стало одним из лидеров по накопленным долгам по заработной плате. Проблемами амурских корабелов не раз занимался сам премьер ПУТИН.

Громко о своих проблемах заявляли работники Лермонтовской горнорудной компании, грозя устроить дальневосточное Пикалево. Только вмешательство властей всех уровней позволило ослабить напряженность в поселке Светлогорье. Хотя кризис со всей очевидностью показал, что многие проблемы региональных компаний были спровоцированы не столько внешними обстоятельствами, сколько управленческими ошибками собственников бизнеса. Смог ведь как-то "Дальполиметалл" убедить в своей благонадежности Сбербанк – и выстоял.

Главный вопрос, который "ДК" задавал компаниям, работающим в регионе, в начале года: "Насколько они настроены сократить финансирование перспективных проектов?". От этих планов зависело, будет ли сорван "стоп-кран" начавшей было набирать ускорение экономики Дальнего Востока.

Частные, в том числе иностранные, инвестиции в регионе существенно сократились. Но выручило государство, накануне кризиса обратившее свое внимание на Дальний Восток. Федеральная целевая программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, пусть даже секвестированная на треть, помогла региону более-менее благополучно пройти кризисный год.

Нефть и газ

Одно из самых ярких событий начала года – в феврале на Сахалине был запущен завод СПГ, и в адрес японской компании была отгружена первая партия сжиженного газа. Торжества состоялись на самом высоком уровне. На них присутствовали президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер-министр Японии Таро Ассо. Никакие политические противоречия, усугублявшиеся в течение года из-за дебатов вокруг Курильских островов, не имели значения в момент, когда "открывалась новая страница в экономическом сотрудничестве двух стран". В проекте "Сахалин-2", в рамках которого построен завод, более 22% принадлежит японским инвесторам. Как призналось японское руководство, пуск завода стал реализацией многолетней мечты Страны восходящего солнца иметь рядом такого поставщика энергоресурсов.

На Сахалине президент поставил вопрос реализации энергетических проектов в расчете на рынки АТР. И весь год эта тема была весьма популярной. Россия усиленно работала над созданием в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке мощного кластера по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья.

В декабре завершилось строительство первой очереди ВСТО. С апреля 2006 года уложено 2694 км. трубы. К концу года уже заработало Сковородино, полным ходом шло строительство ответвления нефтепровода на китайский Дацин, сварка первого стыка которого состоялась в апреле. А в Приморском крае в тестовом режиме перекачивалась в танкеры нефть, привезенная в нефтепорт Козьмино по железной дороге.

В апреле в Пекине было подписано межправительственное соглашение. В силу вступили договоры между "Роснефтью", "Транснефтью" и Банком развития Китая, который выдаст кредит "Роснефти" в $15 млрд и "Транснефти" в $10 млрд на 20 лет. Планируемая мощность нефтепровода на Дацин на первом этапе 15 млн т. нефти в год.

Якутская и Восточно-Сибирская нефть, по большому счету еще не поддающаяся точному учету (спор о достаточности ресурсной базы продолжается до сих пор), стала основой для обсуждения крупных инвестиционных проектов по ее глубокой переработке. В Приморье, к примеру, "Роснефть" планирует строительство самого крупного на Востоке России нефтеперерабатывающего суперзавода. Уже создана дирекция, вовсю идут проектные работы. Похоже, гиганту нефтепереработки в Приморье быть.

Ударными темпами трудился в регионе "Газпром", реализуя часть восточной газовой программы – строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. В августе премьер-министр Владимир Путин дал старт проекту, сварив недалеко от Хабаровска первый шов будущей газотранспортной магистрали. Осенью газовая труба потянулась из Приморского края. "Газпром" начал обживаться в Приморье. К 2012 году во Владивосток должен прийти газ. Провозглашая "приоритетом для газа Восточной Сибири Дальнего Востока, прежде всего, внутренний рынок", российское правительство все-таки заглядывается на мощный и динамично развивающийся рынок АТР.

Это сладкое слово – АТЭС

Подготовка Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году, а по большому счету развитие краевой столицы Приморья как центра азиатского сотрудничества, – самый динамичный проект России на Дальнем Востоке. И внимание к нему соответствующее – федеральные министры, сам "отец" проекта Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев держат развернувшиеся стройки под контролем. Смотреть есть за чем – общий объем только федерального финансирования по подпрограмме "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" составляет более 200 млрд руб. И эта программа не была сокращена ни на копейку. Более того, к концу года председатель правительства подписал постановление "О внесении изменений в федеральную программу "Экономические и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", в соответствии с которым она выросла еще на 20 новых объектов и прибавила в деньгах на 279,2 млрд рублей, предполагается, что 269 млрд рублей – это будут частные инвестиции.

То, какими ударными темпами идет во Владивостоке сооружение мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, у обывателей вызывает даже некоторое недоумение. Приморцы давно не видели такого производственного энтузиазма. Прошли конкурсы, и накануне зимы развернулось строительство новых дорог. Владивостокский международный аэропорт ни на день не останавливает работы по сооружению взлетно-посадочной полосы. Судя по проекту, здесь на самом деле должно возникнуть по местным меркам нечто грандиозное.

Началось строительство Дальневосточного федерального университета, Указ президента о создании которого появился осенью. К этому времени в бухте Аякс на о. Русском уже шла планировка строительной площадки. Все во Владивостоке делается быстро, порой главным тормозом становятся проектировщики, которые не поспевают за строителями.

Быть готовым

Не остановило реализацию в регионе крупных инвестиционных проектов ОАО "Российские железные дороги". В июле завершилась реконструкция Лагар-Аульского тоннеля, которая шла с 2006 года. Полным ходом идет комплексная реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Только в этом году объем финансирования по этому проекту составил 2,8 млрд рублей (общая стоимость 23,7 млрд рублей). В конце года началась проходка нового Кузнецовского тоннеля, сдача которого в эксплуатацию запланирована на 2013 год.

Так что Байкало-Амурская магистраль, которая в 2009 году отметила 35-летие, уже в скором времени предстанет более подготовленной к приему возрастающего потока грузов в направлении Ванино-Советско-Гаванского транспортного промышленного узла. С развитием этого района большие планы связывает Хабаровский край. Буквально накануне кризиса в порту Ванино был запущен крупный балкерный терминал, принадлежащий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). В январе терминал получил право на оформление крупнотоннажных судов под иностранным флагом.

И еще одна железнодорожная стройка достойна того, чтобы быть отмеченной в числе значимых событий года. В ноябре было открыто постоянное движение по второй очереди железнодорожного моста через Амур у Хабаровска. Строительство велось четыре года и обошлось в сумму более 6 млрд рублей. Таким образом, по словам президента РЖД Владимира ЯКУНИНА, пропускная способность моста увеличилась в 1,6 раза. Железнодорожная инфраструктура готовится к более интенсивному развитию региона.

Кризису вопреки

Явно непростым был 2009 год для одной из фирменных отраслей региона – лесной. Тут и прямое влияние кризиса – падение спроса, и последствия введения более жестких таможенных пошлин. Тем не менее как минимум пару событий, связанных с лесопромышленным комплексом ДВФО, обойти нельзя. Приморское ОАО "Тернейлес" и хабаровское СП "Аркаим" практически одновременно во второй половине года запустили новые деревообрабатывающие предприятия, современные, рассчитанные на значительное расширение экспортного рынка. И очень дорогие. К этим пускам особое внимание – успех частный, но пример вдохновляет.

Повод для антикризисного оптимизма продемонстрировала группа компаний "Транзит-ДВ", которая взялась за возрождение северного морского флота, зарегистрировав на Камчатке новое предприятие "Северо-Восточное морское пароходство". Прагматичные предприниматели видят выгоду в том, чтобы вкладывать средства и развивать свой бизнес в крае, где многие годы экономика строилась исключительно на добыче рыбы и никакого развития не демонстрировала. Сегодня другое дело. В течение года на полуострове ударными темпами строился газопровод. Территория приступила к реальной диверсификации экономики.

В Еврейской автономной области был заложен первый камень в строительство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, который по замыслу его инвестора – компании "Петропавловск" будет производить около 3,2 млн тонн 65%-ного железорудного концентрата в год. Уверенность в то, что этот проект будет реализован, вселяет договор о сотрудничестве, подписанный "Петропавловском" с китайской компанией XY-Group, которая, с одной стороны, выступит соинвестром металлургического производства, а с другой – обеспечит сбыт концентрата на китайском рынке.

Азиатские инвесторы также выступят партнерами строительства двух современных судоверфей в Приморском крае – их в конце ноября заложили Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с сингапурской Yantai Raffles (бухта Чажма) и корейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (на территории завода "Звезда", Большой Камень).

Золото в цене

Наконец-то "выстрелили" золотодобывающие проекты Чукотки. И об этом можно говорить как об одном из самых весомых итогов года. Перешагнув 30-тонный рубеж Чукотской автономный округ вновь, как в давние советские времена, вернул себе лидерские позиции в отрасли. Но это вопрос не только престижа. По оценкам регионального правительства, объем внутреннего регионального продукта в области вырастет на рекордные 13%. Самая северная дальневосточная территория смогла сохранить все социальные программы. От увеличения добычи драгоценного металла прямую выгоду имеют и соседние регионы: в частности, за счет драгоценного металла, получаемого с горнодобывающих предприятий Чукотки, существенно увеличил объем заказов Колымский аффинажный завод (Магаданская область).

Благоприятная конъюнктура на золото стала существенным стимулом для золотодобытчиков Амурской и Магаданской областей. Амурчане в 2009 году тоже решились пойти на рекорд, увеличив добычу желтого металла до 22 тонн. Наконец-то растет добыча драгметалла и на Колыме, которая так же, как и Чукотка, рассчитывает на свой звездный час, – началось освоение крупнейшего в России Наталкинского золоторудного месторождения.