ВСТО-1 определится с покупателями нефти

Определился первый покупатель нефти "ВСТО". Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт НК "Роснефть", компания подвела итоги тендера по продаже в порту Козьмино (Приморский край) первой нефти нового сорта "ВСТО", поставляемой по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан".

Из 15 компаний-участниц победителем конкурса стала финская IPP Oy, предложившая максимальную премию к цене продавца – $0,5 за баррель. Цена на нефть "ВСТО" в рамках пилотных продаж определяется по формуле: средняя котировка нефти сорта Dubai за месяц отгрузки, плюс премия (скидка), предлагаемая участниками тендера. В последующем, по мере развития данного экспортного канала, формула ценообразования на поставляемое сырье будет совершенствоваться.

В настоящее время транспортировка нефти "ВСТО" осуществляется по мощностям введённой в строй в ноябре этого года первой очереди магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" – до станции Сковородино и далее – железнодорожным транспортом в порт Козьмино.