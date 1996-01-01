Восточный энергопоток

Восточная энергетическая компания приступила к строительству Хабаровской парогазовой электростанции (ПГУ ТЭЦ) для увеличения экспорта электроэнергии в Китай. "Мощность Хабаровской ПГУ ТЭЦ составит 400-500 МВт.

Ввод объекта в эксплуатацию наряду с линией электропередачи напряжением 500 кВ от подстанции Амурская до госграницы с КНР в Амурской области позволит увеличить поставки электроэнергии из России в Китай с одного до пяти миллиардов кВт/ч в год", - рассказал специалист ОАО "Восточная энергетическая компания". Он добавил, что в настоящее время на строительной площадке ПГУ, расположенной в селе Ильинка в 30 км от Хабаровска, выполняются землеустроительные работы. Ведется расчистка земельного участка, планировка необходимой инфраструктуры - основной площадки электростанции, базы для складирования и монтажа оборудования, дороги для доставки грузов на строительную площадку.

В компании отмечают, что новая ТЭЦ, кроме выработки электроэнергии в Китай, будет обеспечивать тепловой энергией потребителей Хабаровска и его пригорода. Планируется, что среднегодовой отпуск электроэнергии с Хабаровской ПГУ ТЭЦ составит 2,7-3,7 млрд кВт/ч, тепловой энергии - 1,3-1,4 млн гигакалорий. Строительство объекта ведется в рамках первого этапа проекта увеличения экспорта электроэнергии в Китай. Договоренность об увеличении поставок электроэнергии была достигнута с Государственной электросетевой корпорацией КНР.