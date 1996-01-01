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Приморцы стали меньше пить алкоголь местного разлива
Проблемой для приморских производителей алкоголя стало снижение заявок розничной торговой сети. Торговля отдает предпочтение продукции, завозимой из других регионов. Новогодние распродажи подтвердили это.
- Если нам удастся максимально легализовать рынок, не допустить продажи алкоголя сомнительного происхождения, наши местные производители смогут своей качественной продукцией заполнить образовавшуюся нишу, - подчеркнул начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор ПОНАМАРЕВ.
Хорошим подспорьем местным предприятиям стал местный закон "О регулировании розничной продажи алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории Приморского края", вступивший в силу 14 декабря. Напомним, закон запрещает торговлю спиртным в ночное время. Но главной мерой по поддержке местных предприятий является сокращение объемов нелегального оборота контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, в рамках месячника "Нелегальный алкоголь" были проверены примерно 300 предприятий, торгующих алкоголем, 88 железнодорожных вагонов и 51 физическое лицо. Выявлено 100 торговых точек, осуществлявших розничную продажу алкогольной продукции без лицензии. Изъято из незаконного оборота 4483 литра алкогольной продукции.
Теперь предстоит ускорить введение запрета на торговлю крепкими спиртными напитками ниже установленного минимума розничной цены. Напомним, что качественная водка не может стоить менее 90 руб. в рознице.
ДосьеВ Приморском крае два предприятия производят алкогольную продукцию - "Уссурийский бальзам" и "Арго". Всего более 60 наименований объемом 1,2-1,3 млн декалитров.
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