Итоги кризисного года языком статистики

Год назад, когда Приморье остро ощутило последствия глобального экономического кризиса, жители края строили различные тревожные прогнозы относительно будущего. Окончательные тоги года будут подведены позже. Но уже сейчас, опираясь на данные о "самочувствии" приморской экономики на протяжении 11 месяцев этого года, можно сделать определенные выводы. С официальной статистикой кризисного года в Приморье "ЗР" познакомил руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.

- Наиболее существенное влияние кризис оказал на обрабатывающие производства: снижение к уровню января-ноября 2008 года составило 9,9% (по России - 17,4%). Наиболее подверженными кризису оказались производства неметаллических минеральных продуктов (54,4% к январю-ноябрю 2008 г.), металлургии и готовых металлических изделий (76,2%), а также пищевых продуктов, включая напитки (88%). В сфере пищевых продуктов показатель обусловлен значительным снижением производства в переработке и консервировании рыбопродуктов (на 16,7% к январю-ноябрю 2008 г.)

В то же время высокие темпы роста сохраняются в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (104%), производстве машин и оборудования (105, 2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (106%), изготовлении резиновых и пластмассовых изделий (132,8%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования (в 1,7 раза).

Если говорить о добывающих видах экономической деятельности, то особенно глубоко кризис коснулся предприятий цветной металлургии (80,5% к январю-ноябрю 2008 г.). Существенно отстает и производство свинца и цинка - на 29% и 35% соответственно.

Несмотря на наращивание темпов роста грузооборота транспорта в июле-ноябре 2009 года, все еще наблюдается незначительное отставание от уровня аналогичного периода прошлого года - на 1,7%. При этом отдельные направления демонстрируют устойчивый рост: на морском транспорте - 110,6%, на воздушном - 120,8%.

А вот снижение темпов роста оборота розничной торговли наблюдалось уже в конце 2008 года. В I полугодии 2009 года они увеличились на 0,2%, но с июля начался стабильный спад, в итоге к декабрю спад составил 3,3%. Что же касается роста цен на потребительском рынке, то за 11 месяцев 2009 года они увеличились в среднем на 8,9%, что на 3,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Не снижаются темпы роста инвестиций в основной капитал и показатели строительного комплекса. За 11 месяцев этого года инвестиции в основной капитал увеличились в 2,1 раза, объем работ и услуг в сфере строительства вырос на 19,5%.

А вот что касается ситуации на рынке труда, то, по данным управления краевой государственной службы занятости населения, на 1 декабря 2009 г. в качестве безработных было зарегистрировано 33,6 тыс. человек, из которых 26,8 тыс. человек получали пособие по безработице (уровень официально зарегистрированной безработицы - 3,2%). А общая численность безработных приморцев составляет сегодня 98,7 тыс. человек (уровень общей безработицы - 9,3%).

Индекс базовых видов экономической деятельности за девять месяцев года составил 100,9%. Его рост обеспечили такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, строительство и пассажирский транспорт. Его показатели - в процентах к соответствующему кварталу прошлого года - отражает следующая таблица.

Тем самым можно говорить о том, что влияние кризиса на экономику Приморья менее значительно, чем в целом по России. Конечно, этому во многом способствует возведение объектов саммита АТЭС и нефтепровода ВСТО.