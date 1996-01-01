Сельское хозяйство получит больше денег

В следующем году будет разработана новая схема господдержки молочно-товарных ферм. К действующим в соответствии с целевой программой по развитию сельского хозяйства мерам поддержки будет добавлено субсидирование затрат на их строительство и реконструкцию. Такое решение принято губернатором на совещании, где были заслушаны итоги реализации краевых целевых программ по развитию сельского хозяйства.

Итоги эти в целом оказались вполне удовлетворительными. В 2009 г. по плану прирост должен был составить 104%, фактически этот показатель равен почти 107%. Перевыполненными оказались и некоторые другие программные показатели. Тем не менее, достичь ожидаемого результата по одному из приоритетных направлений - молочному животноводству - фактически не удалось. Объемы производства молока составили 95% от плана, несмотря на то, что плановая цифра рассчитывалась с учетом ежегодных показателей динамики снижения надоев.

И все же некоторые предприятия благодаря господдержке сумели улучшить свое положение. Модернизация производства осуществлена в 10 фермах края, была проведена полная реконструкция одного коровника, и сейчас ведется строительство еще одного. Такие работы, по словам специалистов, в сельском хозяйстве не велись 20 лет, и возможными они стали благодаря 50%-ному субсидированию всех этих работ. На следующий год объемы финансирования программ будут увеличены.