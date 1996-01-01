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Сельхозпроизводители: Не триумф, но оживление
Наверное, нет другой такой отрасли производства, которая год тому назад восприняла бы вдруг возникший кризис так спокойно, как сельское хозяйство. И не просто спокойно, а с надеждами на перемены в лучшую сторону для отечественных сельхозпроизводителей, задавленных дешевым импортом.
Оправдались ли ожидания самих сельхозпроизводителей? О результатах года и перспективах отрасли в Приморье говорят специалисты сельского хозяйства.
Алексей РАЧЕНКОВ, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия:
- Ожидания были связаны с тем, что рост курса доллара приведет либо к повышению конкурентоспособности местной продукции, либо к дополнительной прибыли производителей. В любом случае производственный сектор реагирует на кризис иначе, чем непроизводственный. У предприятий имеется независимо от кризиса техника, земля, семена. Остаются только траты на расходный материал. Учитывая, что в этом году был кризис ликвидности, цены особо не изменились. Средства производства не подорожали в разы, чего не скажешь о предыдущих годах. Но, с другой стороны, кризис затронул другие отрасли производства, с которыми сельское хозяйство связано непосредственно, например, машиностроение. Техники и так нет, а тракторов стало еще меньше. Сейчас большинство техники приобретают за рубежом, а стоимость ее зависит от курса доллара. Тем не менее, в целом год неплохой. Произвели достаточно высококачественной ликвидной продукции. Кризис в сельском хозяйстве - системное явление многих лет, и в этом году ничего нового не произошло. Сегодня стали больше покупать местных продуктов, но не факт, что без кризиса этого не было бы. Тенденция изменения отношения на рынке к отечественным производителям сохраняется на протяжении нескольких последних лет.
Сергей СИДОРЕНКО, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края:
- Кризис коснулся крестьян острой нехваткой финансовых средств, ужесточением условий банка при выдаче кредитов. Объемы кредитования были существенно снижены, что и создало дополнительные проблемы. В общем, предполагалось, что кризис снизит конкуренцию со стороны импортных продуктов, но в этой части изменений не было. Ожидаемого освобождение некоторых ниш рынка не произошло, и никаких преференций местные товаропроизводители не получили. Соотношение импорта/экспорта осталось прежним, а проблемы добавились. Тем не менее, в этом году мы добились прироста валовой продукции на 7%, и это при том, что более 30 тыс. га зерна осталось в поле после раннего выпадения снега.
Владимир ХИЖИНСКИЙ, заместитель директора ООО "Черниговский продукт":
- Я и не ожидал, что кризис что-то изменит. За счет импортного продовольствия население сытое и вопросов не задает. Конечно, есть положительные факторы развития сельхозпроизводства, например, субсидирование, различные виды поддержки. Но вместе с тем нет понятной политики государства в отношении к сельскому хозяйству. Что от нас просит общество, сколько нужно тонн зерна? Когда нет механизмов определения потребностей, то и мы не знаем, сколько нужно произвести. Предпосылок к тому, чтобы началось оживление в сельхозпроизводстве, на мой взгляд, нет. Тогда, когда произошел дефолт, государство отказалось регулировать, и доллар взлетел. Наша продукция оказалась востребованной на внутреннем рынке, стало выгодно экспортировать пшеницу, зерно. Производство оживилось. Сейчас покупательская способность рубля искусственно сдерживается. По-прежнему отовсюду везут продукты в Россию. У нас ежегодно мясо- и молокоперерабатывающая промышленность растет. За счет чего? Коров в крае осталось всего 8 тыс. Это происходит не по чьей-то злой воле, а потому, что мы вошли в рынок, где местное мясо не сможет конкурировать с аргентинским, например, потому, что его себестоимость намного ниже.
Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, директор СХПК "Новолитовское":
- Мы ведь даже не заметили, когда перестали кормить себя. И кризис все-таки заставил уважать крестьян. Я думаю, что предпосылки для улучшения ситуации в сельском хозяйстве все-таки есть. В этом году была оказана большая поддержка по приобретению техники. Сегодня в краевую программу развития сельского хозяйства закладывают и поддержку строительства в сельском хозяйстве. Это очень существенно.
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