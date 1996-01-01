У строителей Приморья есть заказы на будущий год

К Новому году все готовятся по-разному. Кто-то закупает подарки, кто-то готовится к корпоративам. А вот строители в это время года больше всего озабочены заполнением портфеля заказов на будущий год. Это гарантирует, что год станет для компаний успешным, а для ее работников откроются новые горизонты. И надо сказать, что в Приморье этот портфель у строительных компаний практически заполнен.

Владимир МЕЩЕРЯКОВ, первый заместитель генерального директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания":

- Для нас этот год был особенно успешным. Наша компания ввела после реконструкции еще один участок краевой дороги Раздольное - Хасан в районе с. Безверхово длиной 12 км. Без отставания от графика шло строительство автомобильного моста через б. Золотой Рог. Мы приступили к строительству двух новых дорог во Владивостоке - от этого моста до бухты Патрокл и от моста на о. Русский до полуострова Де-Фриз с 4-километровым низководным мостом через Амурский залив. Наш портфель заказов на будущий год будет, пожалуй, увесистей, чем у любой другой приморской строительной компании. Мы гарантируем своим специалистам и нашим субподрядчикам, что они без работы не останутся.

Василий АЛИСОВ, генеральный директор ОАО "ВМСУ ТОФ":

- Полной годовой программы как таковой у нас уже не существует. Есть переходящие объекты, на которые у нас заключены контракты, и они оцениваются объемами работ порядка 1,5 млрд руб. Но для "полного счастья" нам еще нужно набрать работ на 1,5-2 млрд. Для этого надо побеждать в аукционах, которые проходят в конце этого года и начале следующего. В частности, по продолжению строительства во Владивостоке объектов жилого района "Снеговая падь". Кроме того, у нас остаются серьезные спецобъекты.

Игорь БЕЛЬЧУК, директор компании заказчика-застройщика ООО "Фортторг":

- Я считаю, что уходящий год в целом для строительной отрасли края можно назвать успешным. Если говорить о жилье как об одном из важнейших показателей, то можно ожидать, что его за счет частных средств будет введено не меньше, чем в прошлом году, хотя много сейчас начало строиться и за счет бюджета. В этом году наша компания не вела активной строительной деятельности, и новых объектов мы не вводим, но в будущем году планируем, конечно, в зависимости от того, как будут решаться вопросы финансирования и согласования. Главное, чем занимались и занимаемся, - это подготовка ряда площадок под новое строительство.

Олег ДРОЗДОВ, директор ООО "Далта-Восток-1":

- В преддверии Нового года первая очередь жилого комплекса на Эгершельде "Два капитана" сдана, и мы готовим к оформлению права собственности дольщиков на квартиры. Сегодня нами уже завершены все подготовительные работы к началу строительства второй очереди этого комплекса. К марту намечено завершить фундаментные работы и начать монолитные. А сдачу второй очереди намечаем на 4 квартал 2011 г.

В нашем портфеле в "резерве" остается еще несколько жилых комплексов. Пока что мы решили, что занимаемся комплексной застройкой - развитием 45 мк. Владивостока.

Александр ЛЕМЕШЕВ, директор ОАО "Ремстройцентр":

- Я думаю, как бы тяжело ни было, самое главное - мы в этом году никого не подвели, дом на ул. Каплунова достроили и полностью оформили его ввод в эксплуатацию. Сейчас мы заканчиваем проектирование еще одного дома "эконом-класса" в районе ул. Фирсова. Если только не будет никаких больших "тормозов", то где-то в марте-апреле сможем приступить к его строительству.

Александр ЩЕГЛЮК, коммерческий директор ГК "Армада":

- В начале будущего года мы собираемся рассмотреть вопрос о начале строительства нового многоэтажного дома, не менее серьезного, чем того, что сейчас завершаем в районе "Некрасовской". Но все будет зависеть от ситуации. Нам нужен подходящий участок. Те, немногие, которые предлагаются на "рынке", нас не устраивают. Значительно больше у нас надежды на малоэтажное строительство. Мы наладили выпуск, я считаю, очень хорошего, теплоэффективного блока, который покупают уже не только в Приморье, но и в Хабаровском крае. И наша "Армада" уже сама приступила к строительству из них нескольких коттеджей для индивидуальных застройщиков. Хороший каменный дом получается по цене "фанерного".

Александр КОСЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО "Косандра":

- Этот год для нас был сложным, но интересным. Особенного напряжения, большего, чем мы ожидали, потребовали от нас работы на о. Русском на федеральных объектах. Но это же обнадеживает нас на будущее - что без местных строителей там не обойтись. В целом работа есть. Есть и новые проекты. В новом году будем продолжать строительство коттеджных поселков в пригородной зоне Владивостока и на о. Русском, работать на объектах "Приморского океанариума".

Денис БРЕДЮК, директор компании ООО "Домодом":

- Наша компания занимается малоэтажным строительством во Владивостоке и вблизи от него. По сравнению с 2008 г. мы выросли численно, оборот увеличился на 39%. Сегодня, хотя и немного, но уже есть заказы на следующий год. Это хороший признак. Обычно они появлялись в феврале-марте.