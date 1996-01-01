Квартиры от "Армады" пошли нарасхват

Интерес к новому жилью ни кризисом убить нельзя, ни мелким соблазном перечеркнуть. Ведь кризис - кризисом, а мечта - мечтой. Одно другому не мешает - новые дома во Владивостоке есть. Разные - на выбор.

Вот и дом "Армады" в районе Некрасовской. Пока стоял он себе в лесах - не очень-то и хотелось, а как сняли, убрали кран - из головы не выходит. Да еще по нескольку раз на неделе обязательно о себе напомнит, когда едешь по Некрасовскому путепроводу - глаза отвести некуда. Да и незачем отводить - внешность здания приятная. Только любопытно: как оно там внутри устроено, и что если это "счастье вдруг постучит мне в двери"?

Вспомнилась кстати и последняя "антикризисная" выставка недвижимости, проходившая в октябре в приморском Белом доме. Из всей "палитры" городского многоэтажного новостроя на ней присутствовали только этот дом да вторая очередь "Двух капитанов". Тогда, на выставке, меня приглашали и дом посмотреть, и познакомиться поближе с группой компаний "Армада".

Сразу не получилось, а когда на днях я попутно завернул в офис на ул. Волховскую, то, честно говоря, был ошарашен - квартиры от "Армады" (не путать с "Армани") внезапно пошли нарасхват. За одну лишь осень их продали столько же, сколько за год до этого. Выбор еще остается, но он уже совсем не тот, что был раньше, и быстро сужается. Чудо это или нет для нашего трудного времени, но желающие жить в доме как-то находят деньги, хотя цена "квадрата" в нем вряд ли дешевле, чем в других такого же уровня. На сегодня только один-единственный покупатель взял для покупки квартиры кредит. Хотя получить его не проблема - ООО "Армада" по этому дому аккредитована в банке ВТБ-24. Замечу, что этот банк сейчас кредитует только четыре владивостокских новостроя, где дела идут наиболее успешно.

"Готовность нашего дома сегодня составляет 97%, - отметил директор ООО "Владстройгрупп" Евгений ПИМЕНОВ. - Мы уже закончили теплотрассу, водопровод, до 1 января завершим канализацию и ливневку. По электрической части осталась только трансформаторная подстанция. За пару месяцев ее сделают. На весну отложены только благоустройство и небольшой объем наружных работ, который нельзя сделать в холодное время. До 1 февраля мы закончим все внутренние и отделочные работы".

Покупатели поверили в дом в мае, когда стало заметно, что работы на нем не останавливаются, как на других. В принципе, 20-этажный монолитно-каркасный дом был построен всего за полтора года. Причем большая часть этого времени пришлась на кризис, который и сегодня продолжается. То есть, "Армада" доказала и себе, и другим, что может строить в сложной ситуации и даже извлекать из нее выгоду.

Евгений Николаевич отметил, что строительство успешно завершается, прежде всего благодаря тому, что было принято решение не останавливаться, как бы трудно ни было. Трудности разделили вместе с субподрядчиками. Не пошли даже на возможное удешевление проекта, то есть его позиция на рынке так и осталась в разряде твердого бизнес-класса.

Построен дом по передовым строительным технологиям. Современные коммуникации, тепло и энергосберегающие решения. Особая гордость - это свой теплый энергоэффективный блок. Им была выполнена кладка наружных стен. Кстати, к этому блоку сейчас на строительном рынке тоже повышенный интерес. Комплект для индивидуального дома площадью 150-200 кв. метров стоит всего 300-400 тысяч рублей, а возвести из этих блоков коробку можно и без посторонней помощи в течении месяца - если есть в семье свой мужик с руками.

Что же касается других достоинств проекта этого дома, то, конечно, это автопарковка в цокольных этажах с современной системой противопожарной защиты, придомовая парковка, система видеонаблюдения, скоростные бесшумные финские лифты, кованые перила лестницы, эксплуатируемая кровля, благоустройство территории с клумбами, лавочками и пр. Места общественного пользования в доме облицованы керамогранитом. В квартирах - повышенная звукоизоляция полов, полипропиленовые трубы, биметаллические радиаторы, витражи из теплосберегающего К-стекла.

Особенно привлекателен этот дом сегодня еще и потому, что находится в очень удобной для жизни точке города. Все здесь есть - школы, магазины, рынки, напротив - краевая библиотека, дом культуры и пр. Когда к саммиту АТЭС построят новые дороги и мосты, отсюда всего за 15-20 минут можно будет попасть хоть на о. Русский, хоть за город. Ну, и виды из окон довольно панорамные и приятные. Есть в доме и офисные помещения. То есть, кому особенно повезет, тот на работу будет добираться на уже упомянутых финских лифтах.

Понятно, что состав жителей дома будет молодой, энергичный и тоже успешно преодолевающий сегодняшний кризис.

Генеральный директор компании-застройщика ООО с иностранными инвестициями "Армада" Александр РЯБОВ считает, что в ближайшее время можно будет приступить к строительству следующего такого дома, а то и двух. Возможности такие есть. Прежде всего это то, что в штате сегодня уже более 200 строителей. Часть специалистов высокой квалификации, кстати, перешла из компаний, которые остановили строительные работы. Есть своя хорошая база с РБУ на ул. Снеговой, есть парк машин и строительной техники более 50 единиц, который обслуживает как стройку, так и потребности своего большого сельского хозяйства в Михайловском районе. Своя нефтебаза и две автозаправки - в Уссурийске и с. Ляличи. Дело в том, что группа компаний "Армада" известна и как крупный сельхозпроизводитель, занимающийся животноводством и растениеводством. Стадо свиней насчитывает 8000 голов, да еще около 400 голов крупного рогатого скота. Причем стадо свиней племенное, ведется селекционная работа. В прошлом году это хозяйство было признано лучшим в крае.

Казалось бы, какое отношение имеет село к дому. Да самое прямое. Оно позволяет и техникой маневрировать, и людьми, чтобы у них и занятость была, и заработок, и производство блоков - тоже в селе. От такой внутренней кооперации и устойчивость "Армады" на строительном рынке выше. Когда все свое и нет сильной зависимости от других, то можно строить, не останавливаясь, сочетая функции заказчика и генподрядчика, да еще беря на себя часть тех работ, на которые прежде привлекались другие.

Кстати, офис группы компаний "Армада" в ближайшее время тоже собирается справить новоселье. Думаю, что нетрудно догадаться, куда он переедет. Ну а кто для себя не старается построить получше!