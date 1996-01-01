Приморье может забыть слово "энергодефицит"

Юг Приморья, по мнению Министерства энергетики РФ, попадает в "черный список" регионов, в которых нынешней зимой возможны перебои с энергоснабжением.

Однако после успешной реализации приоритетного в 2009 г. проекта инвестиционной программы ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) - технического перевооружения Партизанской ГРЭС - об энергодефиците в регионе можно будет забыть, как минимум, на пять лет даже при самом активном всплеске энергопотребления в связи с подготовкой к саммиту АТЭС. Созданные технологические резервы генерирующих мощностей достаточны для надежного энергоснабжения потребителей.

Под самый занавес уходящего года на электростанции введены в эксплуатацию котлоагрегат и турбина К-100-90-6. Южное Приморье получило дополнительные 100 МВт новых генерирующих мощностей. А Партизанская ГРЭС - подарок к своему 55-летнему юбилею.

Этот инвестпроект - последний из четырех, которые ОАО "ДГК" реализовало в рамках соглашения с администрацией Приморского края, заключенного в январе 2008 г. В целом за три года мощность филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК" была увеличена на 25%, что являлось для энергокомпании задачей номер один с самого начала операционной деятельности в январе 2007 г.

В торжественной церемонии ввода новых энергомощностей на Партизанской ГРЭС принимали участие представители ОАО "ДГК", филиала "Приморская генерация", аппарата полпреда в ДФО, Системного оператора ОДУ Востока, ОАО "РАО Энергетические системы Востока", подрядных организаций и другие.

Отметим, что во всей России в 2009 г. введено 1,5 тыс. МВт новых генерирующих мощностей, большей частью в центре страны. На огромном пространстве Дальнего Востока - лишь 100 МВт: на Партизанской ГРЭС в Приморье. В силу своей значимости для территории реализация проекта проходила под контролем Минэнерго РФ и при поддержке ОАО "РАО Энергетические системы Востока".

Проект технического перевооружения Партизанской ГРЭС предполагал восстановление ранее законсервированного и частично разукомплектованного котлоагрегата, а также замещение отработавшей парковый ресурс и демонтированной в 2002 г. турбины на турбоустановку К-100-90-6, находящуюся в невостребованном резерве на Райчихинской ГРЭС. На реализацию проекта потребовалось чуть больше года. Капитальные затраты составили 1 млрд 274 млн руб. В итоге установленная мощность ГРЭС возросла до 247 МВт.

Немаловажно, что выдача дополнительной мощности с Партизанской ГРЭС не потребует строительства новых линий электропередачи, а будет осуществляться по существующим в данном энергорайоне электрическим сетям.

Генеральным проектировщиком модернизации выступило ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания", находящееся в доверительном управлении ОАО "ДГК". Проект техперевооружения Партизанской ГРЭС получил положительные экспертные заключения Хабаровского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" по технической части и сметной стоимости и МТУ Ростехнадзора по ДФО в части промышленной безопасности.

Генеральным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ на Партизанской ГРЭС стало ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания". Все работы велись подрядчиком без отставания от графика.

Перед установкой турбины на ТЭЦ была проведена реконструкция фундаментов турбоагрегата. При восстановлении котлоагрегата - замена отдельных элементов и установка нового, более эффективного оборудования. Кроме того, смонтирована современная автоматизированная система контроля и управления пусковым комплексом, новая электролизерная установка производительностью 4 кубометра в час взамен выработавшей свой ресурс.

Напомним, что ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" в рамках программы мероприятий по повышению надежности энергоснабжения юга Приморского края ранее реализовало еще три проекта.

В 2008 г. проведены масштабные преобразования на ТЭЦ-2 во Владивостоке: ее котлоагрегаты переведены на инновационную ВИР-технологию крупнопомольного сжигания низкокалорийных высокозольных местных углей, что увеличило мощность Владивостокской ТЭЦ-2 на 70 МВт. В тот же год модернизирован котлоагрегат на Артемовской ТЭЦ, что дало дополнительные 50 МВт. Смонтированы первые в дальневосточной энергетике мобильные газотурбинные электростанции суммарной мощностью 45 МВт на Владивостокской ТЭЦ-1. В итоге к концу 2008 г. мощность генерации юга Приморья возросла на 165 МВт. В декабре 2009 г. добавилось еще 100 МВт.

В результате проведенных технических мероприятий число сбоев в работе приморских ТЭЦ сократилось в 2009 г. почти вдвое. Несмотря на высокую востребованность и загрузку генерирующих мощностей, не было допущено ни одного сбоя, который привел бы к перерыву в энергоснабжении потребителей. На электростанциях заметно сократился удельный расход топлива. А это - плюс не только экономике производства, но и экологии.