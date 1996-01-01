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Нефть пошла через Приморье
28 декабря под загрузку в порту Козьмино встал первый танкер под названием "Московский университет", принявший на борт 100 тыс. тонн нефти. К этому событию приурочен официальный ввод в эксплуатацию трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) и связанные с ним торжественные мероприятия с участием первых лиц государства.
Спецморнефтепорт "Козьмино" рассчитан на возможность загрузки с 300-метрового причала нефтеналивного пирса танкеров водоизмещением от 80 до 150 тыс. тонн, а пропускная способность морского грузового пункта пропуска через границу РФ, входящего в комплекс порта, позволяет обслуживать до 150 судозаходов в год.
Мощность порта на первом этапе реализации проекта "ВСТО", согласно ТЭО, составляет 15 млн тонн нефти в год. На этот объем рассчитан план прокачки нефти в 2010 г. Вся нефть пойдет из Восточной Сибири, около 7 млн тонн должны дать Талаканское и Верхнечонское месторождения и 12-13 млн - Ванкорское.
Себестоимость транспортировки нефти до Козьмино оценивается "Транснефтью" в $130 за тонну. Но нефтяники будут платить сетевой тариф, который составит на данном направлении около $42-45. Разница будет компенсироваться за счет сборов, полученных на других направлениях, прокомментировал данное событие президент "Транснефти" Николай ТОКАРЕВ.
Кроме того, с ноября 2009 г. сроком на 9 месяцев правительством введена нулевая ставка экспортной пошлины на нефть с 13-ти месторождений Восточной Сибири. А с 15 декабря Федеральной службой по тарифам (ФСТ) введены ставки на слив нефти в порту "Козьмино" и на перевалку. Ставка тарифа на слив установлена в размере 209 руб. за тонну, ставка тарифа на перевалку на нефтебазе "Козьмино" - 136 руб. за тонну.
Незадолго до торжественного пуска в строй трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" новый сорт восточносибирской нефти был включен в котировальные листы агентства Platts, это случилось 16 декабря текущего года. По мнению агентства, цена нефти ВСТО станет новым индикатором для азиатского рынка и, как показали уже первые биржевые торги, благодаря своим свойствам она котируется дороже нефти марки Urals.
ДосьеДлина трубопровода ВСТО-1 составила 2 тыс. 694 км. По данным "Транснефти", проектная стоимость всех объектов системы оценивается примерно в 420 млрд руб. Около 350 млрд обошлось строительство самой трубы, еще 60 млрд потрачено на СМНП "Козьмино" и приблизительно 6 млрд - на терминал по перевалке нефти из трубопровода в железнодорожные цистерны в Сковородино. В январе начинается строительство второй очереди трубопроводной системы.
По словам президента "Транснефти", стоимость всех объектов ВСТО-2, длина которого 2,1 тыс. км, составит примерно 350 млрд руб. Это ниже, чем ожидалось - снизить затраты компания сможет как за счет сокращения числа подрядчиков на проекте, так и благодаря сотрудничеству с "Газпромом", занятым строительством газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток".
- "Транснефть", создав специальную компанию "Транснефтьстрой", будет работать на строительстве ВСТО-2 с тремя-четырьмя крупными генподрядчиками, - прокомментировал дальнейшие планы Николай Токарев. - Все тендерные процедуры уже проведены. Подрядчики, на наш взгляд, серьезные, что позволит избежать проблем с выполнением ими обязательств перед компанией.
С сожалением он отметил, что "Транснефть" еще состоит в судебных разборках с несколькими подрядчиками, выигравшими тендер на строительство первой очереди ВСТО. Сумма исков к ним измеряется миллиардами рублей, и не факт, что все эти деньги удастся вернуть обратно, признал Николай Токарев. В отношении планов по сотрудничеству с "Газпромом" он сказал:
- От Хабаровска до Владивостока обе трубы - нефтяная и газовая - пойдут в одном коридоре, что существенно снижает общие издержки. Подрядчики, которые работают на "Газпром", могут строить и нефтяную трубу. Мы реально надеемся на такое сотрудничество, тем более что там собраны лучшие подрядные организации. Часть из них из-за оптимизации "Газпромом" своей инвестпрограммы остается незагруженной. А у нас объемы работ на участке Хабаровск- Владивосток, наоборот, появляются. Считаю, что это очень удачное совпадение.
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