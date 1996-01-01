Военные строители пошли на рынок

Вооруженные силы всегда покрывали свои потребности в строительстве объектов разного назначения собственными силами. По сути, у них всегда была своя стройиндустрия, свои строительные подразделения, проектные институты, базы комплектации, машины и механизмы и т.д. Реорганизация армии и экономические преобразования в стране вывели этот потенциал на рынок. Затронула она и бывший строительный комплекс ТОФ, ставший акционерным обществом.

Как удалось военным строителям вписаться в рынок, в интервью "ЗР" рассказал генеральный директор ОАО "ВМСУ ТОФ" Василий АЛИСОВ.

- Василий Георгиевич, что изменила реорганизация в работе вашего коллектива?

- Мы были объявлены акционерным обществом с сохранением названия ОАО "ВМСУ ТОФ". Согласно нашему уставу, мы теперь коммерческая организация и не привязаны к военному строительству так, как это было раньше, когда шаг влево - шаг вправо рассматривались как измена Родине. Теперь мы ориентируемся на действующий рынок. А это, прежде всего, участие в аукционах и конкурсах на строительство.

Гособоронзаказ как таковой уже не существует - он тоже стал распределяться на аукционах. И уже второй год мы участвуем в них наравне со всеми. Вносим залоговые суммы, торгуемся, ищем резервы, считаем. Ведем более серьезные финансовые и инженерные расчеты, чтобы не работать себе во вред.

В целом у нас сохраняется жизнеспособная структура. Есть два небольших завода по выпуску железобетона, на которых мы выпускаем свою серию безригельного каркаса, вспомогательные железобетонные изделия, аэродромные плиты, которые сейчас востребованы на Курилах, Сахалине и т.д. Есть у нас свой завод металлоизделий, выпускаем собственные окна. Бывшие наши подразделения преобразованы в участки - монтажный, электрико-сантехнических работ, механизации, отделочный.

К сожалению, у нас изъяли контору материально-технического обеспечения. Мы считаем, что это несправедливо, тем более в год акционирования. Теперь мы несем дополнительные затраты на обработку и доставку грузов на тот же о. Русский. А раньше это выполняли собственными силами на собственной территории и от этого имели стабильную прибыль - 20-30 млн руб. в год. Но государство 100-процентный акционер компании, и решение было за ним. Сейчас рассматривается вопрос о передаче еще одного нашего крупного актива. Но, в принципе, прежняя структура нашей организации сохранилась.

Собственными силами мы можем делать от "нуля" "под ключ" порядка 600 квартир в год. Но сегодня требуется строить больше. Так, если в прошлом году мы сдали 800 квартир, то в этом только по Владивостоку должны ввести 1 281. Увеличение - фактически в два раза, а учитывая, что рынок рабочей силы теперь, в связи со строительством объектов АТЭС, дефицитен, и хороших специалистов на нем нет, возникают серьезные трудности. Тем более когда ведутся пиковые работы - сантехнические, отделочные. Поэтому мы привлекали и будем привлекать других.

- И много на ваших объектах субподрядчиков?

- В этом году мы от Приморья до Камчатки привлекали 64 организации. Из них только две-три крупные, а остальные - малый бизнес и мелкие конторы, которые работают по упрощенке. Самостоятельно на крупный аукцион они выйти не могут - нет сил, финансирования, кадров, руководящего состава. Но у нас они осваивают солидные деньги - около 700 млн руб. в год. Каждая в среднем по 10 млн. Наверное, это нормально для организаций численностью 10-15 человек.

- Субподряд делите на конкурсной основе?

- За 50 с лишним лет нашего коллектива у нас сложились определенные связи со многими организациями, которые мы хорошо знаем. Но, конечно, проводим внутренние аукционы, с определением условий предоставления услуг и генподрядного процента. Привлекаем на разных условиях. Кто-то работает просто на выделение рабочей силы - на наших материалах, кто-то берется за часть работ. Год на год не приходится, поэтому состав субподрядчиков меняется. Сейчас под новые объемы будем набирать еще.

- В том числе и иностранную рабочую силу?

- Да. На отдельные виды работ на объектах гражданского строительства. Не секрет, что вьетнамцы неплохо делают кладку, корейцы - штукатурку и отделку домов.

- ВМСУ ТОФ работает не только во Владивостоке?

- Наше подразделение осталось на Камчатке, где мы выполняем объемы работ на 500 млн руб. в год с потенциалом до 1 млрд руб. В г. Фокино объемы - порядка 2 млрд руб. Но основные наши объекты - во Владивостоке и на о. Русский. Перестали работать на Курилах.

- Во Владивостоке ваша работа особенно заметна по строительству нового жилого района "Снеговая падь". Многие горожане до сих пор не представляют, насколько это серьезно.

- Мы туда вошли первыми, и в этом году должны ввести только там для очередников флота 1 161 квартиру. Затем сюда зашел "Дальспецстрой" из Хабаровска. На следующий год здесь возможен ввод около 4-4,5 тысячи квартир. Конечно, если сегодня не опоздать с проведением аукционов и началом строек.

С учетом привлечения 83-й серии ОАО "Авроры" и неплохой 121-й серии завода ЖБИ-3 из п. Заводского, монолитного домостроения и пр. это возможно даже силами строителей только нашего города. При этом наша компания может выйти на ввод 1800 квартир. Но как еще пройдет аукцион, как лягут сети...

- Многих беспокоит удаленность этого района, отсутствие инфраструктуры.

- На отдельно выделенные деньги здесь планируется строительство нескольких школ, детских садов. В том числе с вводом уже в следующем году.

- Как вам удается сохранять высокие темпы строительства?

- Сроки строительства у нас никогда не регламентировались. Поэтому жилье мы всегда строили в полтора-два раза быстрее, чем предлагают нормы. Кроме того, в дома, которые мы сдаем, можно сразу заселяться и жить. Вместе с социальной отделкой каждая квартира полностью комплектуется ванной, печью, мойками, дверями. На одном из домов в "Снеговой пади" мы, в преддверии приезда премьера, сделали несколько эталонных этажей, но и другие будут не хуже.

На "Снеговой пади" мы активно применяем энергосберегающие технологии. Контуры зданий, и монолитных и сборных, идут по второй категории теплостойкости. На третьем доме мы сейчас устанавливаем группу солнечных батарей, которые позволят снизить тепловую нагрузку на сети на 20-30%. Везде по зданиям ставятся сенсорные выключатели на движение. В местах общего пользования будут применяться энергосберегающие лампочки. С МЧС решается вопрос об остеклении всех балконов.

- Будет ли ВМСУ ТОФ продолжать строить дома на продажу?

- Чтобы содержать себя, получать какую-то прибыль и сбивать пики неравномерного бюджетного финансирования, мы во Владивостоке в последние годы постоянно строили 1-2 дома на долевом участии. Привлекали ипотеку, средства банков. Это давало какой-то задел, чтобы можно было работать равномернее и вовремя выплачивать людям зарплату и налоги.

В принципе это перспективное, прибыльное направление, поскольку оно закрывается собственными силами. И у нас есть собственные земли, на которых можно вести это строительство. Сейчас мы строим три блок-секции нового дома на ул. Крыгина. Делаем все, чтобы выполнить свои обязательства, поскольку две трети этого дома уже раскуплены. Запускаем тепло, ведем отделочные работы.

Есть у нас проекты по строительству и отдельных микрорайонов, в том числе и на муниципальные нужды. По этому поводу мы вели переговоры с мэром Владивостока. Стоимость квадратного метра социального жилья, которое мы строим для Министерства обороны, сейчас колеблется от 28 до 29 тыс. руб. Это даже меньше установленной для Приморья Министерством регионального развития.

- Как вы считаете, должны ли на приморском строительном рынке работать такие крупные организации, как ваша?

- Конечно. При этом, если выйти на стабильный объем, хотя бы по тысяче квартир в год в течение двух-трех лет, то можно собрать отличный коллектив и планировать какую-то очередность строительства.

У нас же все пока что идет несколько по-другому. Например, сейчас мы вступаем в следующий год, имея в заделе только один дом, при том, что их должно быть больше 10. То есть мы сначала дружно наваливаемся на фундаменты, потом дружно монтируем коробки зданий, а затем всеми силами начинаем их отделывать. Естественно пики в движении рабочей силы получаются дикие. Сейчас, в конце года, они просто зашкаливают, потому что одновременно необходимо вести отделку и ввод пяти домов, а это достаточно серьезные объемы. Кроме того, все они очень тяжело обеспечиваются предметами обустройства. То есть серьезные проблемы в части планирования и организации остаются. Я думаю, что они и в следующем году практически неизбежны.