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Предприятия переходят на японскую сайру
Более 4 тысяч тонн свежемороженой сайры поступило на российский берег в декабре 2009 г. Также ожидается, что в течение следующего года российские предприятия, специализирующиеся на производстве консервов из сайры, закупят еще около 6 - 8 тыс. тонн.
По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгия МАРТЫНОВА, сегодня наблюдается дефицит сайры в России. "Сайровая путина прошла для рыбаков крайне неудачно, - заявил на пресс-конференции по итогам года Георгий Мартынов. - Из 56 тысяч тонн рыбаки недобрали почти 20 тысяч тонн. В то время как японские рыбаки сумели освоить значительные объемы. Провал на сайровой путине обусловлен тем, что у японцев значительно больше флота. Они выставили на путину более 500 судов. Российские компании не обладают таким количеством флота, а промысловая обстановка была неблагополучная".
Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время цены на консервированную сайру могут увеличиться на 15-25%. Переработчики вынуждены оплачивать таможенные пошлины, а также склады временного хранения. Все это приводит к увеличению накладных расходов.
А вот с промыслом сельди пока проблем нет. В этом году рыбаки могут добыть 83 тыс. тонн. Большая часть этих лимитов уже добыта. Правда, в последние две недели цена на нее резко снизилась, так как конкуренцию тихоокеанской сельди составила сельдь атлантическая. Она дешевле по цене, и импортные производители активно демпингуют, вытесняя продукцию дальневосточных рыбаков. Единственное, что пока спасает рынок сельди от обрушения цены, так это большие объемы закупок китайскими компаниями.
Анализируя итоги года, президент АРПП отметил, что в этом году ассоциация активно занималась вопросами судостроения. "Была создана специальная рабочая группа. Дело перешло от разговоров к конкретным проектам. На самом деле ситуация критическая. Через 10 лет суда будут списаны, так как регистр их не выпустит в море, многим траулерам уже более 15-30 лет. К сожалению, возможность строительства рыбопромыслового флота в России под большим вопросом. Проектировщики представили проект траулера длиной более 120 метров, с трюмами на 2,5 тысячи тонн. Стоимость головного судна более $100 млн. Рыбаки отказались от такого предложения.
В России не существует ни одной рыбодобывающей компании, способной потянуть такие финансовые траты. Срок окупаемости этого суда может превысить срок его эксплуатации. Второй вариант - это приобретение готового проекта у норвежских судостроителей. Представитель рабочей группы АРПП сейчас находится в командировке в Норвегии. Однако, чтобы воспользоваться лизинговыми схемами, предложенными государством, необходимо построить корпус в России.
Если говорить о перспективах строительства крупнотоннажного флота на верфях Дальнего Востока, то они весьма туманные. На заводе "Звезда" строили подводные лодки, поэтому вряд ли там смогут построить нормальный рыболовный траулер".
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