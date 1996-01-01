Водка и шампанское пока не дорожают

Ожидание новогодних праздников пока не отразилось на ценах на алкогольную продукцию - в розничной алкогольной сети пока поднятия цен не наблюдается.

Как рассказала "ЗР" генеральный директор розничной сети "ПОРЮМКИН" Алла АВЕРИНА, оптовые компании не подняли цены на свою продукцию. "Самое дешевое шампанское в наших магазинах стоит 90 руб., а самую дешевую водку еще можно купить по 60. В то же время с нового года мы ожидаем, что цена на водку возрастет до 90 руб., это норма закона. Если говорить о продажах, то ажиотажа пока не наблюдается. Самые активные покупатели - это компании, приобретающие алкоголь на новогодние корпоративы",- подчеркнула Алла Аверина.