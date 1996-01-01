Саммит АТЭС-2012 выступит в роли локомотива для приморской энергетики

Под влиянием мирового кризиса, затронувшего и Россию, под сокращение инвестпрограмм попали практически все энергокомпании. Но вопреки ожиданиям, и несмотря на очевидные трудности в экономике, существенного сокращения инвестпрограммы ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") не произошло. А это означает, что в ближайшие годы у энергетики ДФО есть шанс сделать масштабный рывок вперед.

Согласно базовому сценарию Стратегии развития электроэнергетики Дальневосточного Федерального округа до 2020 г., которую холдинг разрабатывает по поручению вице-премьера Правительства РФ Игоря СЕЧИНА, к 2020 г. в регионе планируется ввести до 10 ГВт генерирующих мощностей и 12,5 тыс. км ЛЭП, а также выполнить работы по расширению ОЭС Востока за счет присоединения изолированных энергоузлов и зон децентрализованного энергоснабжения. В целом объем инвестиционной программы в 2009 г. составил 16,9 млрд руб.

Ранее Правительство РФ согласовало объем инвестпрограммы "РАО ЭС Востока" на 2010 г. на уровне 20,49 млрд руб. и приняло к сведению инвестиционную программу до 2012 г. - 96,016 млрд руб.

Досье ОАО "РАО ЭС Востока" создано 1 июля 2008 г. в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". Компания управляет энергетикой Дальнего Востока и владеет пакетами акций дальневосточных энергокомпаний, таких, как ОАО "ДВЭУК", "Дальневосточная энергетическая компания", "Магаданэнерго", "Камчатскэнерго", "Сахалинэнерго" и ОАО "АК "Якутскэнерго". В ее состав входят также ряд энергосбытовых и непрофильных компаний РАО "ЕЭС России", переданных холдингу по разделительному балансу. Государству принадлежит 54,9924% обыкновенных акций.

О том, какие задачи сегодня выходят на первый план, и почему энергетика на Дальнем Востоке не является бизнесом, "ЗР" рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО "РАО ЭС Востока" Николай БРУСНИКИН, которому поручены координация работы энергокомпаний холдинга "РАО ЭС Востока, представленных в Приморском крае, и формирование программы комплексного развития энергетики Приморья до 2020 г.

- При реализации инвестпрограмм "РАО ЭС Востока" предстоит уточнить источники финансирования. Насколько реально в условиях рецессии планировать инвестиции на 100 млрд руб.?

- Конечно, мы хотим как можно быстрее реализовать амбициозные планы по модернизации и дальнейшему развитию энергетики региона. Тем более что планы развития Приморского края предусматривают реализацию таких значимых и энергоемких проектов, как строительство второй очереди нефтепровода ВСТО, строительство лесоперерабатывающего и ряда горнодобывающих и горнообогатительных производств, строительство угольного терминала в бухте Суходол, объектов жилищного строительства, что в ближайшее время потребует от энергетики региона увеличения мощности и повышения надежности энергосистемы. Не секрет, что энергоинфраструктура Дальнего Востока системно недофинансировалась все предыдущие годы. Поэтому в своих расчетах мы исходили из того, что сможем обеспечить необходимые источники финансирования для строительства новой генерации и сетей, реконструкции подстанций и т.д. Для нас принципиально важно, чтобы планы носили не бумажный характер, а были подкреплены документами прямого действия. То есть запланировали 20 млрд руб. на 2010 г. - значит, мы знаем, откуда эти средства взять. Правда, некоторый объем работ будет финансироваться за счет краткосрочных кредитов, которые будут привлекать дочерние компании холдинга.

- Под сокращение инвестпрограмм попали практически все энергокомпании с государственным участием. При этом министр энергетики Сергей ШМАТКО отмечает, что Дальний Восток попал в "черный список" регионов, в которых нынешней зимой возможны перебои с энергоснабжением.

- Мы, безусловно, сделаем все для того, чтобы зима прошла в режиме надежного и бесперебойного электро- и теплоснабжения. Другое дело, что Дальний Восток отличается экстремальными погодными условиями, а мы все-таки имеем дело со сложнейшими техническими комплексами. К сожалению, аварии случаются, и здесь важно, насколько быстро персонал сможет отреагировать на них и реализовать весь комплекс мер для исправления ситуации.

- В условиях дефицита инвестиций каждая компания выбирает свою стратегию - кто-то продолжит наращивать новые мощности, кто-то сосредоточится на реконструкции уже имеющихся, кто-то вообще обойдется минимальным ремонтом. Что выбрало "РАО ЭC Востока"?

- Наша инвестпрограмма включает мероприятия по техперевооружению и реконструкции, а также комплекс мер по модернизации, то есть качественному улучшению энергосистемы. Безусловно, мы рассчитываем реализовать и проекты строительства новых объектов генерации и сетей. В этой части мы рассчитываем на прогнозы экономического развития ДФО и, несмотря на сегодняшнюю сложную ситуацию, понимаем, что Приморье в ближайшей перспективе - это точка роста. Возьмем Владивосток - о каком кризисе может идти речь? Вовсю ведется строительство мощнейших мостовых переходов, реконструкция дорог, открываются новые производства. Остров Русский и вовсе превратился в грандиозную стройку.

Для нас очень важно, что государство определяет приоритеты и даже на фоне рецессии подкрепляет их конкретным финансированием, будь то целевое сопровождение или какие-то решения, определяющие возможность получения источника финансирования через тарифы или другие современные инструменты, в частности, возможности использования так называемой платы за инвестированный капитал. Сегодня нами уже актуализирована схема внешнего энергоснабжения объектов саммита АТЭС, причем не только острова Русский, но и непосредственно краевого центра. Мы всегда отмечали, что саммит, по большому счету, это лишь неделя-другая значимого для России мероприятия, а пользоваться всей новой инфраструктурой жители Приморья будут долгие десятилетия. По сути дела, подготовка к саммиту это инструмент, некий драйвер, который позволит дать толчок развитию края. Кстати, на мой взгляд, в Приморье уровень реализации инвестпрограмм, в том числе в энергетике, в целом даже выше, чем в Сочи. И это все к 2012 г.

В короткие сроки совместными усилиями властей и энергетиков предстоит решить целый ряд системных проблем края. Среди них - дефицит генерирующих мощностей на юге края, не покрываемый за счет перетока электроэнергии с севера энергосистемы и из Хабаровского края; наличие технологических ограничений на подключение новых потребителей; высокая изношенность оборудования; техническое состояние электрических сетей, которое не позволяет обеспечить надежность электроснабжения потребителей.

Досье Для того, чтобы усилить контроль и координацию деятельности дочерних зависимых предприятий "РАО ЭС Востока" в Приморье в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, в холдинге создан департамент развития энергетики Приморского края. В числе задач департамента обеспечение системности в управлении филиалами энергокомпаний холдинга в Приморском крае и обеспечение максимально эффективного взаимодействия энергокомпаний Приморья с администрацией края.

- "РАО ЭС Востока" выступает правопреемником РАО "ЕЭС России" по заключенному в январе 2008 г. Соглашению о взаимодействии с администрацией Приморского края по развитию электроэнергетической системы края и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей. На каких условиях будут строиться отношения с местными властями в будущем?

- По договоренности с администрацией Приморского края мы разрабатываем все процедуры, которые бы позволили вместо так называемого тарифа на передачу, с инвестиционной составляющей или без нее, перейти на схему доходности инвестируемого капитала. Мы должны получить гарантии, что в течение ближайших 3-5 лет все инвестиционные вложения в энергетике будут иметь гарантированную возвратность.

На сегодняшний день общий планируемый объем финансирования инвестиционных проектов ОАО "РАО ЭС Востока" на территории Приморского края в 2010-2012 гг. составляет около 18 млрд руб. Среди важнейших инвестиционных проектов - объекты распределительных сетей г. Владивостока и перевод Владивостокских ТЭЦ-1 и 2 и котельной "Северная" на газ. При этом источники финансирования газификации приморских станций нам только предстоит уточнить, выбрав и согласовав один вариант из нескольких рассматриваемых. А для обеспечения финансирования развития сетей холдинг предложил администрации Приморского края в будущем году перейти на метод расчета тарифов инфраструктурных организаций, основанный на возврате сделанных вложений (RAB, от Regulatory Asset Base - регулируемая база капитала). Эта методика позволяет запустить процесс инвестирования в распределительный сетевой комплекс без кратного роста тарифов для потребителей.

Досье RAB - это система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры. Система дает регулируемым организациям стимул к снижению издержек, так как сэкономленные средства остаются в компании, в отличие от системы "затраты плюс", по которой в России исторически устанавливаются тарифы инфраструктурных компаний. В отличие от системы "затраты плюс" в выручку не включаются непосредственно инвестиционные расходы. Они включаются в базу инвестированного капитала и возвращаются инвестору в течение 35 лет. Все это время на них начисляется доход, который также включается в тариф. Этот механизм идентичен ипотеке - инвестиции осуществляются сейчас, а потребитель платит за них в течение длительного срока.

Очень важно, что вся работа по развитию энергетического комплекса Приморья ведется в режиме постоянного диалога с администрацией края. Ряд вопросов вызывает острые дискуссии, но и это способствует тому, что итоговые принимаемые решения - взвешенные, сбалансированные, ориентированные на долгосрочную перспективу.

Отмечу, что компания готова реализовывать социально значимые, но экономически неэффективные проекты в том случае, если региональные власти будут предоставлять условия по включению инвестиционной составляющей в тариф, учитывать параметры функционирования энергетической инфраструктуры.