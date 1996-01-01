Приоритеты дальневосточной энергетики определены четко

День энергетика можно по праву считать одним из самых значимых профессиональных праздников, поскольку от эффективной работы этой отрасли зависит не только экономика, но и, по большому счету, жизнь. А жизнь самой отрасли зависит от тех, кто непосредственно производит продукт, который продаваться будет всегда и везде, независимо от времени и политической обстановки, - энергию.

Досье Профессиональный праздник энергетиков не случайно выпал на 22 декабря. Именно в этот день в 1920 г. был подписан исторический план ГОЭЛРО - программа развития энергетической отрасли. Кстати, празднуется День энергетика в самый короткий световой день в году, когда электроэнергия особенно востребована.

Стратегия развития энергетики ДФО до 2020-2025 гг., которую в настоящее время разрабатывают дальневосточные энергетики, предусматривает серьезный прирост мощностей в регионе. Наращивание мощностей тепловой генерации на юге Дальнего Востока, в зоне объединенной энергосистемы, относится к приоритетным задачам ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), одной из самых мощных ТГК России и крупнейшему участнику энергетического рынка ДФО.

По уже сложившейся традиции, главный подарок к профессиональному празднику, отмечаемому 22 декабря, энергетики преподносят сами - на этой неделе состоится ввод в эксплуатацию нового оборудования на Партизанской ГРЭС. Для всех профессионалов задача новых вводов, нового строительства всегда сложная, но особенно привлекательная. Для энергетиков - не исключение.

Реализация проекта технического перевооружения Партизанской ГРЭС с установкой турбины К-100-90-6, как отмечает гендиректор ДГК, позволит забыть об энергодефиците на юге Приморья - в регионе высоких пиковых нагрузок - даже при самом активном всплеске энергопотребления, как минимум, лет на пять. Затраты на реализацию данного проекта превысили 1,27 млрд руб.

Не секрет, что уходящий год внес существенные коррективы в работу всех без исключения предприятий российской электроэнергетики. В ситуации снижения энергопотребления по всем пяти регионам присутствия ДГК важно было верно расставить приоритеты по всем направлениям деятельности компании. В течение года здесь вели работу по оптимизации расходов. Благодаря вовремя предпринятым мерам, энергетикам удалось сохранить кадровый ресурс - избежать сокращения персонала, что пришлось делать другим предприятиям реального сектора в кризис.

Принципиально важно, что на фоне непростой ситуации в экономике ДГК уделяет особое внимание надежности работы генерирующего и теплосетевого оборудования. Среди всех территориальных филиалов компании, наиболее заметен рост надежности на электростанциях юга Приморья. Технологических сбоев здесь стало меньше в два раза. Основная причина - масштабное техперевооружение местных ТЭЦ, осуществленное ОАО "ДГК" в 2008 и 2009 гг. Генкомпания вложила более 1 млрд руб. только в модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2. В результате мощность этой электростанции возросла на 70 мегаватт, а ее оборудование, несмотря на возросшую нагрузку, стало отказывать вдвое реже. Еще более 500 млн руб. ОАО "ДГК" инвестировало в модернизацию котлоагрегата №6 на Артемовской ТЭЦ.

Третий год работы ДГК подтвердил эффективность генкомпании. "Конечно, любая производственная компания имеет свои преимущества и недостатки. ДГК - не исключение. Основное преимущество заключается в том, что укрупненная структура дает возможность реализовывать в короткий срок достаточно крупные проекты, такие как газификация в Хабаровском крае или увеличение мощности в Приморье. Плюс и в том, что крупная структура имеет возможность маневрировать средствами", - говорит генеральный директор ОАО "ДГК" Валерий ЛЕВИТ.

По словам гендиректора, главной болевой точкой дальневосточной энергетики остается износ оборудования, в большинстве своем давно выработавшего свой ресурс. В Якутии - это Чульманская ТЭЦ, в Хабаровском крае - Майская ГРЭС, Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в Амурской области - Райчихинская ГРЭС. Их оборудование требует повышенных, против среднероссийских, норм затрат на его поддержание. Как следствие, по каждому из проблемных объектов необходимо принимать опережающие решения.

По итогам года ДГК планирует получить около 50 млн руб. чистой прибыли. На первый взгляд для одной из самых крупных ТГК России цифра смешная. Но, учитывая убыток в 1,8 млрд руб. по итогам 2008 года, это уже шаг вперед. Увы, но рентабельность при этом составит меньше одной десятой процента.

Гендиректор ДГК поясняет, что выйти на безубыточность генкомпании помогла достаточно жесткая позиция, занятая энергетиками при заключении договоров на поставку топлива и другие мероприятия.

"Нам удалось удержаться в рамках, которые были заложены в тарифы. Достаточно много работы проводили по снижению затрат на топливо. Так, по сравнению с 2007 и 2008 годами, вдвое меньше использовали мазута на растопку котлов. Многие ремонтные работы, которые традиционно выполнялись подрядными организациями, в этом году были осуществлены собственными силами. На закупках пытались сэкономить. На всем понемногу", - говорит Валерий Левит.

В непростой ситуации, осложненной ростом неплатежей населения и проблемных потребителей, ДГК продолжает просчитывать свою деятельность на шаг вперед, чтобы сохранить надежность, чтобы повысить эффективность. В планах на следующий, 2010 г., - приступить к реализации большого проекта газификации энергоисточников Приморья.