Лесные красавицы просятся в дом

Для жаждущих новогоднего праздника есть хорошая новость - в продаже появились елки. Пока просят от 800 до 1000 руб. за погонный метр, в зависимости от степени лохматости.

Индивидуальные предприниматели завезли елки родом из Тернейского района Приморского края, Еврейской АО и даже Красноярского края. Последние самые пушистые, поскольку выращиваются специально на продажу в спецпитомниках. Управлением торговли и услуг администрации г.Владивостока под торговлю официально отведены 50 мест, самый большой выбор елок как всегда будет на рынках - Первореченском, Баляевском, на Спортивной, в районе Окатовой. Прочие торговые точки равномерно распределены в спальных районах. Выбор поменьше, но зато не нужно тащить лесную красавицу на себе, уворачиваясь от бредущих по гололеду прохожих.