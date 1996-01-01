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Городская экипировка нынче в моде

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Казалось бы, за две недели до Нового года любители экстремальных развлечений - горнолыжники и сноубордисты - должны были порадовать себя обновлением снаряжения. Под эту светлую мысль магазины спортивного снаряжения "Культ личности", "Олимп", "Спортландия" и другие завезли новые модели карвинговых и беговых лыж, досок, беговых и фигурных коньков. Но выручка в кассы поступает вовсе не от приобретений экипировки, а от городской одежды спортивного стиля и удобной обуви.

"У нас в наличии, например, есть женские и мужские коньки NORDWAY (от 1900 до 3000 рублей), ROCES (2100-2500 руб.); сноуборды ВONE (от 3500 руб.), карвинговые лыжи Volkl (от 7200 руб.), - комментирует ситуацию продавец магазина "Спортландия". - Текущее положение дел таково, что люди, действительно разбирающиеся в ценах и брэндах, не спешат обновлять экипировку. Что касается новичков, то им практически все равно, какой именно бренд ими приобретается. Зато охотно приобретается городская одежда спортивного типа - гортексовые куртки и штаны, а также удобная городская обувь. Клиенты уже успели по достоинству оценить удобство и комфорт современных материалов. Не редкость, когда клиентка в длинной норковой шубе, примерив понравившуюся курточку, просит не складывать ее в пакет. Тут же надевает, а с собой в машину уносит "норку".

Еще одна тенденция дня - спрос на специфический товар - кошки для трекинга (то же самое, что альпинистские (см. стр.1), но без зубьев). В "Олимпе", "Спортленде", "Тибете", "Попутчике" такого наименования в продаже нет, а в "Экипе" уже закончился. Уставшие отвечать на вопросы покупателей типа "почему нет и когда будет?" продавцы рекомендуют воспользоваться старым добрым дедовским способом - наклеить на подошву крупную наждачку.

Владельцы же магазинов и менеджеры, ответственные за поставки, прикидывают, стоит ли завозить крупную партию и насколько она быстро разойдется среди вынужденных поклонников городского экстрима. "Наши клиенты ходят в спортивной обуви и уже обладают элементарными навыками сохранения равновесия и безопасного падения. А пожилые дамы, действительно нуждающиеся в "кошках", будут долго размышлять, модная ли у "кошек" расцветка. Так что особо крупных поставок не планируем", - прокомментировал ситуацию один из владельцев спортивных магазинов.

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