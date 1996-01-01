Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Городская экипировка нынче в моде
Казалось бы, за две недели до Нового года любители экстремальных развлечений - горнолыжники и сноубордисты - должны были порадовать себя обновлением снаряжения. Под эту светлую мысль магазины спортивного снаряжения "Культ личности", "Олимп", "Спортландия" и другие завезли новые модели карвинговых и беговых лыж, досок, беговых и фигурных коньков. Но выручка в кассы поступает вовсе не от приобретений экипировки, а от городской одежды спортивного стиля и удобной обуви.
"У нас в наличии, например, есть женские и мужские коньки NORDWAY (от 1900 до 3000 рублей), ROCES (2100-2500 руб.); сноуборды ВONE (от 3500 руб.), карвинговые лыжи Volkl (от 7200 руб.), - комментирует ситуацию продавец магазина "Спортландия". - Текущее положение дел таково, что люди, действительно разбирающиеся в ценах и брэндах, не спешат обновлять экипировку. Что касается новичков, то им практически все равно, какой именно бренд ими приобретается. Зато охотно приобретается городская одежда спортивного типа - гортексовые куртки и штаны, а также удобная городская обувь. Клиенты уже успели по достоинству оценить удобство и комфорт современных материалов. Не редкость, когда клиентка в длинной норковой шубе, примерив понравившуюся курточку, просит не складывать ее в пакет. Тут же надевает, а с собой в машину уносит "норку".
Еще одна тенденция дня - спрос на специфический товар - кошки для трекинга (то же самое, что альпинистские (см. стр.1), но без зубьев). В "Олимпе", "Спортленде", "Тибете", "Попутчике" такого наименования в продаже нет, а в "Экипе" уже закончился. Уставшие отвечать на вопросы покупателей типа "почему нет и когда будет?" продавцы рекомендуют воспользоваться старым добрым дедовским способом - наклеить на подошву крупную наждачку.
Владельцы же магазинов и менеджеры, ответственные за поставки, прикидывают, стоит ли завозить крупную партию и насколько она быстро разойдется среди вынужденных поклонников городского экстрима. "Наши клиенты ходят в спортивной обуви и уже обладают элементарными навыками сохранения равновесия и безопасного падения. А пожилые дамы, действительно нуждающиеся в "кошках", будут долго размышлять, модная ли у "кошек" расцветка. Так что особо крупных поставок не планируем", - прокомментировал ситуацию один из владельцев спортивных магазинов.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха