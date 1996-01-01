Зерновой путь в Азию

О необходимости переориентировки российского зернового экспорта на страны Юго-Восточной Азии эксперты и операторы рынка зерна говорят давно. Идея создания Дальневосточного транспортного зернового коридора озвучивалась на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, на форуме "Зерновая Сибирь-2009" в Новосибирске и на различных конференциях профессиональных сообществ зернотрейдеров и производителей. Периодически эту тему затрагивают чиновники различного ранга, в том числе и первый вице-премьер РФ Виктор ЗУБКОВ.

В текущем году этот вопрос обострился в связи с тем, что традиционные покупатели российского зерна, в частности Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и некоторые другие страны, снизили потребности в импортном зерне почти на 9 млн тонн, в том числе на 4 млн тонн – в российском, и России пришлось искать новые рынки сбыта.

Сибирский вариант

До недавнего времени ответ на вопрос, какой из портов региона может стать центром обслуживания зерновых грузов, оставался открытым. Инициатором подвижек в этом направлении вначале выступили сибиряки.

Идею строительства зернового терминала на Дальнем Востоке руководство Новосибирской области озвучило еще в 2002 году, после двух лет, отмеченных высокими урожаями зерновых. Это и заставило обладминистрацию искать новые рынки сбыта, прежде всего, в Юго-Восточной Азии.

В 2002 году администрация Новосибирской области в лице ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация" отправила через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) несколько пробных партий зерна на экспорт в Южную Корею. Опыт был признан положительным, и для закрепления собственных позиций на Дальнем Востоке руководство региона приняло решение "высадиться" в порту Владивосток. В мае 2003 года администрация Новосибирской области, ФГУП НПО "Сибсельмаш" и ОАО "ВМТП" даже подписали трехсторонний инвестиционный договор о строительстве во Владивостоке зернового терминала производительностью 1 тыс. тонн зерна в сутки и пропускной способностью 1,5 млн тонн зерна в год. Проектированием объекта занималось ОАО "Новосибирский Промстройпроект". Однако реализация проекта из-за изменившейся позиции сибиряков была временно приостановлена.

После этого ВМТП время от времени переваливал разовые партии зерна на море по прямому варианту "вагон-судно" с использованием портальных кранов. Стандартная норма отгрузки зерна на борт составляет 1,5 тыс. тонн в сутки. В августе 2009 года в ВМТП был введен в эксплуатацию новый портальный кран Gottwald грузоподъемностью 100 тонн. Это позволило довести производительность перевалки зерновых до 5-6 тыс. тонн в сутки.

"Чтобы начинать строительство специализированного терминала, мы должны быть уверены в стабильном грузопотоке. Если объем экспорта зерновых будет менее 1 млн тонн в год, то реализация проекта не имеет смысла. Такое количество груза ВМТП обработает существующими в настоящее время мощностями", – считает генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ.

Прошло несколько лет, и очередной "зерновой скачок" в начале 2009 года вновь подтвердил актуальность восточного направления. На этот раз интерес к совместному с ВМТП строительству зернового терминала на берегу Японского моря озвучила группа компаний "Сибирский аграрный холдинг" (САХО).

Досье ООО Группа компаний "САХО" входит в число крупнейших агрохолдингов России, обрабатывает земли в Сибирском, Приволжском, Центральном и Южном федеральном округах. В структуру холдинга входят собственные предприятия по хранению и переработке зерна, химический завод "САХО-Химпром", ряд других промышленных и сервисных предприятий АПК. Компания владеет 400 тыс. га посевных площадей в Ростовской, Ульяновской, Тульской, Новосибирской областях, Алтайском крае.

В сентябре ОАО "ВМТП" и ООО "Группа компаний САХО" подписали соглашение о намерениях организовать совместную работу по проекту. Документ предусматривает взаимодействие сторон в части разработки технического задания и бизнес-плана проекта, определенный регламент по финансовым и корпоративным ресурсам, совместные маркетинговые мероприятия.

Все дело в тарифе

По мнению председателя совета директоров ГК "САХО" Павла СКУРИХИНА, реализация такого проекта невозможна без государственного участия, поскольку именно государственная политика непосредственно влияет на конкурентоспособность российского зерна на азиатских рынках. "Тарифная политика меняется ежегодно. А именно от стоимости железнодорожной перевозки зерна на Дальний Восток зависят перспективы терминала. Реализации проекта может способствовать государственно-частное партнерство, "первую скрипку" в котором может сыграть Объединенная зерновая корпорация" (ОЗК, зернотрейдер федерального масштаба – "ДК"). Безусловно, мы будем рассматривать возможности участия в таком проекте", – говорит основатель САХО.

Вячеслав Перцев считает, что для Дальневосточного зернового коридора необходимо отрегулировать тарифную политику на каждом участке доставки этого груза.

"В первую очередь это необходимо сделать в части железнодорожных перевозок. До тех пор, пока это не будет сделано, экспорт зерна через порты Дальнего Востока организован не будет, поскольку это экономически не целесообразно", – считает глава ВМТП.

В отделе маркетинговых исследований товарных и транспортных рынков ОАО "РЖД" считают, что снижение тарифов на перевозку зерна невозможно, поскольку негативно отразится на доходах компании. "Тарифы обеспечивают нормальные экономические условия для зернопроизводителей", – считают в РЖД. А вот в Федеральной службе по тарифам не исключают установления в течение года исключительных тарифов. Если участникам проекта удастся убедить правительство снизить тарифы, Владивосток может стать альтернативой Новороссийскому зерновому терминалу, считают эксперты.

Деньги частные...

Сам факт, что в правительстве заговорили про экспорт зерна через Дальний Восток, уже вселяет некоторый оптимизм. Осталось только эту тему конкретизировать и быстрей перевести в практическую плоскость. Но...

"Ряд документов, касающихся строительства зернового терминала в ВМТП, мы направляли в профильные министерства. Конкретного ответа не получили. Можно предположить, что реализация данного проекта неплохо смотрелась бы в рамках государственно-частного партнерства. Но зачастую при таком партнерстве начинает главенствовать принцип "государство сказало, бизнес обязан исполнить". При этом многие важные производственные моменты, бизнес-составляющие не учитываются. Такие отношения хотелось бы исключить. В целом же стоимость проекта не так уж и высока, ее можно осилить и частными инвестициями. Нам хотелось бы увидеть непосредственную заинтересованность государства в проекте и получить господдержку в плане решения "земельных" вопросов или вопросов, связанных с подготовкой различной строительной документации. Это в идеале", – говорит Вячеслав Перцев.

Заместитель генерального директора "САХО" Андрей КУЗНЕЦОВ отметил, что, по расчетам специалистов компании, минимальный объем требуемых инвестиций для строительства терминала мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения зерна составляет 500 млн рублей. По его словам, кредитную поддержку агрохолдингу в реализации проекта может оказать "Россельхозбанк". О готовности кредитовать строительство портовых мощностей председатель правления банка Юрий ТРУШИН заявлял на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге в июне этого года.

"Если строить терминал на базе существующего порта, когда есть причальная стенка, то инвестиции могут составить 20 млн евро", – заявил Павел Скурихин на форуме "Агробизнес и пищевая промышленность РФ", организованном Институтом Адама Смита.

Глава САХО считает, что наиболее проработанным и прозрачным является проект строительства терминала во Владивостокском морском торговом порту. По его словам, в настоящее время компания ведет переговоры со многими партнерами с тем, чтобы "привлечь к этому проекту те организации, без которых его реализация невозможна". В том числе переговоры ведутся с государственным ОАО "Объединенная зерновая компания", с перевозчиками и владельцами существующей портовой инфраструктуры. Он не исключает участия в этом проекте и японских партнеров.

...Проект универсальный

Создание специализированного зернового терминала мощностью 1,5 млн тонн в год предусмотрено стратегическим планом развития ВМТП до 2015 года. Предполагается, что терминал будет представлять собой универсальный элеватор портового типа, предназначенный для переработки практически всех зерновых и масличных сельхозкультур.

Стратегия проекта заключается в поэтапном наращивании мощностей по перевалке зерна в ОАО "ВМТП". Скорость строительства и объем вводимых мощностей зернового комплекса будет зависеть от объема экспортируемого зерна, который в свою очередь будет зависеть от стоимости зерна на рынке стран АТР, стоимости транспортной составляющей, особенно железнодорожной. Первоначально САХО и ВМТП будут выстраивать транспортную логистику поставок зерновых грузов в страны АТР. Причем экспортные зерновые грузы будут обрабатываться существующими мощностями порта, с использованием технологии "по прямому варианту". Это позволит перегружать до 1 млн тонн зерна ежегодно.

Предполагается, что грузообразующими регионами для экспорта станут Омская, Новосибирская области и Алтайский край. Небольшие партии могут идти из Амурской области. Можно предположить, что работать через ВМТП будет интересно и казахским экспортерам. Грузополучателями выступят страны Юго-Восточной и Южной Азии.

Есть предположения, что участниками проекта могут стать японские корпорации Itochu Corporation, Sojitz Corporation и Mitsui. "Интерес к проекту японский бизнес проявляет давно. Но дальше переговоров и знакомства с ситуацией дело не идет. В первую очередь японские компании заинтересованы в продаже российского зерна в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На то есть серьезные причины. Это увеличение спроса на зерновые в Азии и необходимость в замещении части потоков зерна таких традиционных экспортеров, как США, Канада, Австралия. В принципе участие японских финансово-инвестиционных групп в проекте возможно", – говорит Вячеслав Перцев.