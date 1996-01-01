Если копнуть поглубже...

За всю историю Колымы добыто почти 3000 тонн золота. За 70 лет минерально-сырьевая база настолько истощилась, что начали поговаривать о завершении золотой эпохи. Мол, еще лет эдак 15-20 – и полигоны опустеют навсегда. Однако, как показали дальнейшие события, это были поспешные выводы. Когда артельщики копнули глубже, результат превзошел самого себя.

Цена золота на лондонской бирже достигла рекордной высоты – 1100 долларов за унцию. Драгметалл стало добывать выгодно даже на тех месторождениях, которые казались малоперспективными. Активизировались даже те предприятия, которые еще вчера намеревались закрыться из-за низкой рентабельности. Все это привело к тому, что колымские недропользователи существенно увеличили вложение собственных средств в производство – с миллиарда до трех миллиардов рублей. Они стали активнее обновлять застаревший парк техники, вкладывать средства в геологоразведку. Результат себя не заставил долго ждать. Наконец-то был остановлен спад золотодобычи, который наблюдался в последние годы.

– По состоянию на первое ноября на колымских полигонах добыто более 14 тонн золота, – рассказал начальник департамента природных ресурсов администрации Магаданской области Виктор ПРОКАЗИН, – что на 365 килограммов больше, чем в прошлом году.

Учитывая, что промприборы в советскую эпоху были далеки от совершенства, в отработанных песках остался металл, которого хватит не на одно поколение недропользователей. Совершенствуя технологию добычи, артельщики моют "техногенку" (старые отвалы) по 5-6 раз. И снова находят металл. Правда, для этого с каждым годом приходится перерабатывать все большее количество песков. Речь идет о миллионах кубометров.

ООО "Гран", которым руководит инженер по образованию Юрий БАБИЙ, разработало принципиально новую модель промприбора ГГМ-5 для переработки старых отвалов с содержанием всего 0,25 грамма на куб. Благодаря такой технике артель стабильно намывает около 250 килограммов золота за сезон, перерабатывая более миллиона кубометров песков. Промприбор, который они разработали, оказался настолько удачным, что его начал производить Магаданский механический завод, поставляя не только в другие регионы, но и за рубеж.

Целиковые нетронутые россыпи на Колыме есть, но они находятся очень далеко – за тысячу, полторы километров от Магадана, на Россошинском месторождении. Отправиться туда отваживаются пока лишь единицы. Остальных отпугивает отсутствие дорог и большая отдаленность. Чтобы туда добраться, надо пробить дорогостоящий зимник для заброски топлива, техники и запасных частей. В разгар промсезона туда можно попасть только на вертолете. Учитывая, что час полета винтокрылой машины стоит почти 100 тысяч рублей, артельщики заказывают его в самом крайнем случае.

Отдаленное месторождение "Россоха" имеет свои плюсы. Чтобы добраться до целиковых залежей, нужно произвести вскрышу торфов в пределах трех-четырех метров. Для сравнения: на старых месторождениях, которые находятся в центральных районах Колымы, они доходят до 14 метров. Небольшая вскрыша на "Россохе" отчасти компенсирует затраты на зимник, которые россыпники пробивают сообща, объединившись тремя артелями.

Перелопачивание старых отвалов – далеко не последняя обойма в арсенале золотодобычи. В этом году началась отработка месторождений, содержащих погребенное золото. Появились они еще в ледниковый период. Двигаясь по долине, ледник нагреб мощный слой скальной породы, который накрыл золотоносные пески. В Магаданской области насчитывается сорок одна погребенная россыпь, на глубине от сорока до ста пятидесяти метров. Это целиковые залежи категории С1, хранящие более 30 тонн золота. Первым, кто приступил к их отработке, стало предприятие ООО "Конго", которое осваивает одноименное месторождение. Золотые пески там залегают на глубине 90 метров. Чтобы добраться до них, горняки пробили несколько штолен.

Детальная разведка погребенных месторождений проводилась еще в советские годы. В те времена золота на поверхности хватало, поэтому до таких россыпей руки не дошли. А вот сегодня, когда существенно обеднела минерально-сырьевая база, о них вспомнили снова. Такие месторождения смогут осваивать только предприятия, имеющие мощную техническую базу. Отработка возможна двумя способами: горными выработками и кустом скважин с закачкой специальных растворов и последующей откачкой золотоносных песков. Горняки ООО "Конго" выбрали первый способ. Всю зиму они будут добывать пески, и складировать на поверхности. Когда придет весна, начнут промывку на промприборах.

Содержание золота на этом месторождении довольно приличное – 5-7 грамм на "куб". Вслед за "Конго" пошли горняки Сусуманского района. На его территории находится 24 погребенных месторождения с разведанными запасами 18 тонн со средним содержанием от трех до десяти грамм на "куб".

В этом промсезоне колымские артельщики могли бы добыть куда больше золота, если бы не непомерный стартовый платеж за лицензии, который вырос в 13-17 раз. Это привело к тому, что из пятидесяти лицензий в прошлом году было востребовано всего пять. Положение стало настолько серьезным, что губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ был вынужден обратиться в правительство, Роснедра. Подняли этот вопрос и руководители других северных территорий. В Роснедрах пообещали решить вопрос стартового платежа, чтобы сделать его реальным.

Притчей во языцех стали проверки контролирующими органами добывающих предприятий в разгар промсезона. Жалобы руководителей артелей, похоже, были услышаны. Если раньше проверки проводились по несколько раз в год, то теперь они будут осуществляться раз в три года. Причем проверка будет проводиться комплексно, с участием нескольких контролирующих органов.

Когда грянул экономический кризис, у колымских горняков возникли серьезные проблемы с получением кредита для закупки топлива, техники, запасных частей в преддверии очередного промсезона. Сложнее всего было малым предприятиям, которые не могут предоставить залог банкам. И не известно, чем бы это кончилось, если бы не вмешательство администрации области. Начиная с конца прошлого года по настоящее время она тесно сотрудничает с магаданскими банками, что дало положительный результат.

– Мы порекомендовали малым артелям объединяться с такими крупными предприятиями нашей территории, как "Сусуманзолото" и "Берелех", – вспоминает начальник департамента природных ресурсов администрации Магаданской области Виктор Проказин. – Это позволило оперативно решить вопросы кредитования, покупки техники, сохранности металла. Благодаря объединению многие из малых предприятий выполнили план на 150-170%.

И хотя россыпи продолжают давать львиную часть драгметалла, уже ни у кого не остается сомнений в том, что завтрашний день Колымы связан с рудными месторождениями. С экономической точки зрения построить рудное предприятие в сто раз дороже, чем россыпное. Но если все это сделать, то и отдача будет во сто крат больше.

На протяжении многих лет успешно идет отработка рудного месторождения "Джульетта". ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания", которое ведет там добычу, в этом году обновило парк техники, закупив пять единиц горного оборудования. Решена и проблема с кадрами – там полностью укомплектованы горняцкие бригады. В этом году у этого предприятия есть все предпосылки добыть 1,6 тонны золота.

В рамках федеральной программы развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года началось освоение Яно-Колымской золотой провинции, которая расположена на территории Якутии и Колымы. Из тринадцати месторождений девять находятся в Магаданской области. Самым крупным из них является "Наталка", которое относится к типу крупнообъемных с низким содержанием – около 1,7 грамма на тонну. Осваивает его ОАО "Рудник им. Матросова". Запасы "Наталки" не только разведаны, но и защищены в ГКЗ (государственном комитете запасов) и составляют 1850 тонн.

На экспериментальной фабрике уже полностью отработана технология переработки руды Наталкинского месторождения. Идет подготовка проекта первой очереди фабрики, на которой будет перерабатываться около 25 млн тонн руды. В июне – июле следующего года после прохождения государственной экспертизы начнется строительство первой очереди основной фабрики. Там будет применяться три вида технологии переработки руды – флотация, гравитация и цианирование.

Цены растут не только на золото, но и на серебро. Поэтому отечественные и зарубежные инвесторы не скупятся на средства, вкладывая их в разработку серебряных месторождений Колымы. По состоянию на 1 ноября в Магаданской области добыто почти 540 тонн серебра, что на 37 тонн больше, чем в прошлом году. Основную часть этого благородного металла дала компания "Полиметалл", которая ведет отработку сразу нескольких месторождений. В их числе "Дукатское", которое слывет как самое крупное в мире.

С увеличением добычи серебра на "Дукате", "Лунном", предстоящим пуском рудника на "Гольцовом" мощности одной линии Омсукчанской фабрики уже будет недостаточно, чтобы переработать всю руду. Проблему поможет решить вторая линия, на которой завершается отладка оборудования. С ее пуском объем переработки увеличится с 950 тысяч тонн до полутора миллиона тонн руды в год.

В самом отдаленном, Северо-Эвенском районе, "Полиметалл" осваивает такие перспективные месторождения, как "Сопка Кварцевая", "Кубака", "Биркачан". Вся добытая руда из этих месторождений будет перерабатываться на золотоизвлекательной фабрике Кубаки, которая будет запущена весной следующего года.

Строительство новых объектов потребовало и большого количества тепла. Чтобы его обеспечить в полной мере, на Омсукчанской фабрике была построена новая котельная. Топить ее будут антрацитом из Булурского месторождения, право добычи получила компания "Полиметалл". Угольные пласты там довольно мощные – по 15-30 метров, и находятся они на сравнительно небольшой глубине – 6-10 метров. Уголь калорийный, с малым содержанием серы и других вредных примесей. Он был успешно опробован на котельной поселка Омсукчан.

Начатая отработка погребенного золота, отдаленных россыпных, крупнообъемных месторождений показала, что золота и серебра для добычи еще хватит не на одно поколение. Драгметалл есть, только нужно копнуть поглубже...