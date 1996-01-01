Разведка в засаде кризиса

Как свидетельствуют данные Дальнедра, за 9 месяцев текущего года на территории округа получен прирост запасов по целому ряду полезных ископаемых, в том числе золота, платины, алмазов, серебра, меди, никеля, обеспеченный проведенными геологоразведочными работами.

Так, утвержденный прирост запасов золота в 7,5 раз превышает прирост, полученный за соответствующий период прошлого года. В том числе, 96% пришлось на рудное золото и 4% – на россыпное. Более 80% добавленных запасов обеспечило месторождение "Кючус" в Республике Саха (Якутия), 11,8% – месторождение "Белая Гора" в Хабаровском крае и 0,5% – медно-никелевое месторождение "Кун-Манье" в Амурской области.

Что касается россыпного золота, то его прирост обеспечили преимущественно предприятия Хабаровского края (53,2% или 4,4 т) и Магаданской области (20,9%). 13,5% прироста дали Амурская область, 12%– Республика Саха (Якутия) и 0,4% – Приморский край.

Прирост запасов платины в округе соответствует 49% от прошлогоднего уровня. В том числе одну треть его составил прирост запасов рудной платины, полученный на медно-никелевом месторождении Кун-Манье. В Хабаровском крае ОАО "Артель старателей "Амур" обеспечило прирост запасов россыпной платины на объекте Уоргаланский, его объем соответствует 64,5% от всего уровня полученных в этом году запасов платины в округе. Небольшой прирост россыпной платины получен и в Камчатском крае.

За 9 месяцев 2009 года в округе значительно выросли утвержденные запасы серебра, этот показатель в 2,3 раза превысил прошлогодний уровень прироста и составил 172,5 т. Наибольший объем прироста обеспечило ЗАО "Серебро Магадана" на месторождении "Начальный-2" – 122 т. Около 45 т серебра получено в Хабаровском крае на месторождении "Белая Гора", 5 т – на месторождении "Кун-Манье" в Амурской области.

Месторождение "Кун–Манье" обеспечило в этом году также прирост запасов меди – 23,7 тыс. т, никеля – 81,9 тыс. т, кобальта – 1,76 тыс. т и серы – 180,5 тыс. т.

В Республике Саха (Якутия) утвержден прирост запасов алмазов из россыпных и коренных месторождений категории А+В+С1+2, который более чем в 11,5 раз превышает аналогичный прошлогодний показатель. Основную долю новых запасов обеспечили россыпные месторождения.

Что касается углеводородного сырья, то прирост запасов получен по углю в размере 242 тыс. т. Из них 203 тыс. т каменного угля получено на Лопатинском месторождении Сахалинской области, и 39 тыс. т – бурого угля. Реальный прирост запасов бурого угля мог бы быть больше, так как Приморский край обеспечил на Зеркальненском буроугольном месторождении рост запасов в объеме 148 тыс. т, но из-за списания более 100 тыс. т запасов угля на Горнозаводском месторождении Сахалинской области итоговая сумма оказалась значительно меньше.

ГРР: финансирование снижено

Приведенный прирост запасов стал возможен, даже не смотря на сокращение в этом году общего объема финансирования геологоразведочных работ (ГРР). По данным Дальнедра, в Дальневосточном федеральном округе он за 9 месяцев составил 12,7 млрд руб., что почти на 4 млрд ниже прошлогоднего показателя 9 месяцев. Если рассматривать этот показатель по субъектам федерации, то суммарное финансирование ГРР за счет всех источников увеличилось лишь в Сахалинской области – на 14,5%. Это стало возможным благодаря росту финансирования из федерального бюджета (на 57,5 млн руб.), бюджета Сахалинской области (на 76,4 млн руб.) на фоне снижения вложений недропользователями – на 85,7 млн руб., или более чем на треть. Во всех остальных субъектах округа наблюдалось снижение финансирования геологоразведочных работ. В денежном выражении минимальное падение финансирования ГРР отмечается в Приморском крае – на 71,6 млн руб., а максимальное – в Магаданской и Амурской областях, на 1284 млн руб. и 1096 млн руб., соответственно.

Досье Основной объем финансирования ГРР по итогам 9 месяцев 2009 года достался Республике Саха – 52,4% от общей суммы, 11,9% – Магаданской области, 9,8% – на Хабаровскому краю, 9,0% – Амурской области, 7,4% – ЧАО, 5,1% – Камчатскому краю, 3,0% – Сахалинской области, 1,2% – Приморскому краю и 0,2% – Еврейской АО.

Доли финансирования ГРР из различных источников в округе распределились следующим образом: 16 % составили федеральные средства, средства бюджетов субъектов – 1,0 %, собственные средства предприятий – 79%, инвестиции – 4%. Несмотря на то, что по-прежнему основная доля финансирования приходилась на средства недропользователей, их сумма оказалась на 14,9% меньше прошлогодней, кроме того, почти вдвое сократились инвестиции. Падение объемов финансирования ГРР за счет средств недропользователей произошло в большинстве субъектов, так, в Амурской области недропользователи сократили свои вложения вдвое, в Магаданской – почти вдвое, в Хабаровском крае – в 1,7 раза, в Приморском крае – в 4,3 раза, ЕАО – в 5,9 раза, в Камчатском крае – в 6 раз, в Сахалинской области – на треть. На уровне 9 месяцев 2008 года остался объем вложений собственных средств недропользователей Республики Саха, а в Чукотском АО он вырос, там недропользователи увеличили на 8,7% финансирование в разведку рудного золота и поиски меди.

Финансирование из федерального бюджета в этом году упало в округе на 2,5%. По субъектам округа оно снизилось на территории Республики Саха (Якутия) – на 24,5%, Чукотского автономного округа – на 48,6% и Приморского края – на 12,6%, это объясняется завершением работ на дорогостоящих объектах госзаказа, отмечено в отчете "Дальнедра". А вот доля средств бюджетов субъектов РФ в финансировании ГРР возросла в этом году полтора раза. Правда, работы за счет республиканских и областных бюджетных средств велись только в двух субъектах – в Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области.

Торги лицензиями притормозили

За 9 месяцев текущего года в округе было выдано 200 новых лицензий, из них 91 – на разработку, разведку и поиски месторождений золота. Большая же часть лицензий – 116 шт. – выдана в порядке их переоформления. За тот же период 329 лицензии аннулировано, большинство из которых – 196 – на благородные металлы. Основная причина – истечение срока действия лицензии и переоформление, но есть и такие причины, как отказ владельцев – 48 лицензий, или ликвидация предприятия – 12.

Досье На 1 октября 2009 г. в округе действовало 2389 лицензий, без учета лицензий на общераспространенные полезные ископаемые и одиночные скважины. Из них около 55 % составляли лицензии на благородные металлы. Наибольшее количество действующих лицензий числится в Магаданской области (617), Якутии (480), Амурской области (285). Меньше, чем по 100 лицензий действует в Еврейской АО и Камчатском крае.

Основной проблемой, с которой в этом году столкнулась горнодобывающая отрасль, стала практически остановка в проведении аукционов и конкурсов на получение лицензии по новым участкам недр. В течение 9 месяцев 2009 года в округе было объявлено 40 аукционов и конкурсов, а проведено всего 9. В результате территориальными управлениями по недрам было распределено 8 участков недр из 20 выставленных на торги. Наиболее крупные торги состоялись в Республике Саха (Якутия) по месторождению нефти "Восточно-Талаканский участок", где победителем было признано ОАО "Сургутнефтегаз".

Причина подобного положения дел с проведением торгов, по словам руководителя Дальнедра Александра БОЙКО, в том, что до сих пор Роскомстат не представил, как это предусматривает установленный порядок, Федеральному агентству по недропользованию средние цены на большинство включенных в программу лицензирования на 2009 год видов минерального сырья, в том числе на золото. В результате в этом году состоялись лишь те аукционы на золоторудные объекты, которые были объявлены в четвертом квартале 2008 года.

– Выход, казалось бы, найден – Роснедра провело конкурс на выполнение работ по расчету этих цен, но, с учетом соблюдения всех процедур, предусмотренных 94-ФЗ и Законом "О недрах", все, или почти все аукционы на золотосодержащие участки недр, предусмотренные программами лицензирования на 2009 год, состоятся только в 2010 году, – говорит Александр Бойко. – Это серьезный удар по золотодобывающим предприятиям, особенно мелким, с ограниченным объемом активных запасов, пригодных для отработки. Многие из этих предприятий обеспечены активными запасами только на 1 – 2 года, а годичный простой с получением лицензий грозит им серьезными организационными и финансовыми трудностями. На эти проблемы накладывается недоступность и дороговизна привлекаемых ими кредитных ресурсов, так как многие банки отказывают в кредитовании предприятий, чья годовая добыча золота составляет менее 100 кг.