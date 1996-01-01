Глубокая лесная перестройка

Ситуация в лесном комплексе – одна из наиболее проблемных сегодня. Не только из-за мирового кризиса, но и в связи с совпавшей с ним резкой перестройкой отрасли на экспорт готовой продукции взамен необработанного "бревна".

Естественно, две эти "вводные" повлияли и на ход реализации стратегии развития лесопромышленного комплекса Хабаровского края до 2012 года, принятой задолго до эпохальных решений правительства и неполадок в мировой экономике. Согласно стратегии, к 2012 году в крае должно быть построено более десятка современных комплексов по глубокой переработке лесных материалов.

О реальных перспективах в интервью газете "Тихоокеанская звезда" рассказал министр природных ресурсов правительства Хабаровского края Василий ШИХАЛЁВ.

– Василий Михайлович, что успели построить из намеченного?

– Реализовано пока четыре проекта. Это деревообрабатывающий комплекс в Берёзовом (компания "Бизнес Маркетинг"), завод в районе им. Лазо (ООО "Рос ДВ"), завод по производству элементов деревянного домостроения (ООО "Магма), первая очередь крупнейшего лесоперерабатывающего комплекса в Ванинском районе (ООО "СП "Аркаим"). Причём последний проект реализован уже в процессе кризиса. Для завершения работ было принято решение губернатора и думы о предоставлении государственной гарантии ООО "СП "Аркаим", получен банковский кредит в объеме 1,8 млрд рублей.

Всего же в деревообрабатывающее производство за последние пять лет в крае направлено 11,7 млрд рублей. В 2009 году инвестиции превысят 6 млрд рублей. Почти половину всех вложений составляют иностранные инвестиции. В итоге производство пиломатериалов с повышенным качеством – экспортных, сухих, клееных и мебели – увеличилось более чем в два раза. Начат выпуск лущеного шпона.

– Что это даёт конкретным предприятиям, краю?

– Сданные в эксплуатацию лесопильные заводы в Солнечном и Ванинском районах уже имеют договоры с инофирмами на поставку значительных объемов пиломатериалов. При выходе на проектную мощность они способны перерабатывать около 1,5 млн кубометров древесины, в том числе 300 тысяч кубометров отходов производства. В целом по краю в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года экспорт пиломатериалов, несмотря на общее снижение их производства, увеличился почти в два раза. Если сравнивать с 2004 годом, то лесной комплекс стал работать более эффективно. По предварительным расчетам, объем валовой добавленной стоимости отрасли в нынешнем году возрастет в 1,4 раза, реализации лесопродукции – в 1,3 раза. Средняя ежемесячная зарплата работников отрасли увеличится с 8400 до 15600 рублей.

– Тем не менее в силу ряда объективных и субъективных моментов в установленные параметры отрасль не вписывается...

– Действительно, мощности по переработке древесины увеличились на 1,3 млн кубометров при намеченном росте в 2,5 млн кубометров. В 2009 году будет выпущено 520 тысяч кубометров пиломатериалов вместо 1,6 млн кубометров, 28 тысяч кубометров древесно-стружечных плит при планируемых 240 тысячах кубометров. В результате основная продукция – круглые лесоматериалы. Кризис, с одной стороны, повлиял на размер пошлины – она осталась на уровне 25%, а с другой – резко изменил мировую конъюнктуру. Это привело к резкому ухудшению экономического состояния отрасли, которая только в 2008 году увеличила таможенные платежи по сравнению с 2006 годом на 3,8 млрд рублей и получила по итогам года более 2 млрд рублей убытков. Впервые за 10 лет отрасль сработала убыточно.

В 2009 году прогноз сложный. Мы за последние два года потеряли 43% лесного рынка стран Северо-Восточной Азии, в том числе около 80% самого дорогого рынка Японии, который сегодня замещен более дешевыми лесоматериалами из Америки, Скандинавии, Новой Зеландии и других стран, где в связи с кризисом были обнулены все лесные экспортные пошлины.

Снижение доходности лесозаготовок и востребованности лесопродукции обусловило уменьшение объема заготовки древесины, которой в 2009 году будет заготовлено 5,1 млн кубометров против 9,4 млн кубометров в 2007 году. Сократили объем заготовки 90% арендаторов лесного фонда, 10 предприятий расторгли договоры аренды, а 29 не вели заготовки в истекшем году.

В итоге в 2009 году объем валовой добавленной стоимости отрасли составит только 47% от установленного параметра развития. В бюджет края будет направлено 795 млн рублей, что соответствует годовому заданию, но на 185 млн рублей меньше показателя, определенного стратегией развития.

– В прошлом году вы прогнозировали, что в целом 2009-2010 годы будут достаточно тяжёлыми. Но дальше будут вводиться новые мощности, которые позволят наращивать объём заготовок, повышать эффективность куба, в том числе и налоговую.

– Очевидно, коренной перелом произойдёт несколько позже. Кризис внёс в наши планы коррективы. Мы считаем, что за 2010-2012 годы у нас есть возможность увеличить мощности по переработке древесины на 3,5 млн кубометров. В 2012 году выручка от экспорта лесопродукции возрастет до $2 млрд, или увеличится в 4 раза по сравнению с 2009 годом. Объем валовой добавленной стоимости отрасли вырастет до 18 млрд рублей, поступления в бюджет края – с 800 млн до 1,6 млрд рублей.

Реализация этих проектов потребует привлечения свыше 40 млрд рублей. Для оказания содействия инвесторам будет продолжена работа с Правительством РФ по обеспечению софинансирования четырех проектов, вошедших в перечень приоритетных инвестиционных проектов освоения лесов Российской Федерации, а также включению в их число проекта ОАО "Дальлеспром" – Дальневосточный центр глубокой переработки древесины.

Министерством совместно с ассоциацией "Дальэкспортлес", ведущими предприятиями проводится работа по расширению привлечения в развитие лесного комплекса края зарубежных инвесторов. Сегодня ряд фирм из Канады, Китая и Гонконга уже вложили первые инвестиции в реализацию проектов по переработке 1 млн кубометров древесины в Верхнебуреинском и 800 тыс. кубометров в Солнечном районах.

– Доживут ли до окончания кризиса или до полной переработки хабаровские леспромхозы?

– Должны дожить. Реально обанкротился пока только Баджальский леспромхоз, где в основном были задействованы иностранные работники. Общее сокращение по отрасли с начала кризиса составило 1560 человек, из них более 900 – иностранные рабочие. 400 человек перешли в деревообработку и в другие сферы производства. Совместно с центрами занятости решаются вопросы о трудоустройстве остальных освобожденных работников.

Сегодня в Хабаровском крае треть предприятий-арендаторов, на долю которых приходится 38% лесных ресурсов, не имеют собственных мощностей по производству качественных лесоматериалов и не в состоянии обеспечить их строительство. Выход из ситуации мы видим в развитии кооперации лесозаготовителей с предприятиями, имеющими значительные перерабатывающие мощности. Такие связи уже нарабатываются в Ванинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском и других районах, где созданы или строятся перерабатывающие комплексы.

Промежуточным вариантом на период создания достаточного количества современных перерабатывающих мощностей будет развитие так называемого "малого лесопиления", суть которого состоит в поставке китайскими фирмами лесопильного оборудования с расчетом готовой продукцией. Сегодня в крае уже установлено такое оборудование, способное перерабатывать 600 тыс. кубометров древесины. К концу нынешнего года эти мощности составят 1,2-1,3 млн кубометров.

– Вопрос, который нельзя не задать. Что с целлюлозой?

– Объект крайне сложный, является значительным риском для инвесторов. Стоимость строительства завода в Амурске составляет около 40 млрд рублей, а срок окупаемости – 14-16 лет. Без государственной поддержки в виде гарантий и непосредственного софинансирования вряд ли проект будет реализован. Министерством совместно с ОАО "Дальлеспром" сегодня прорабатываются вопросы участия государства в софинансировании проекта и начале строительства завода в 2013 году.