Начался прием заявок на соискание Дальневосточной интернет-премии "Стерх – 2010"

15 ноября организационный комитет премии объявил о начале приема заявок на соискание Дальневосточной интернет-премии "Стерх – 2010". Уже подано 20 заявок. Восьмой год подряд эта награда будет вручаться за лучшие достижения в развитии регионального сегмента сети. Заявку на конкурс может подать не только владелец сайта или руководитель организации, но и любой пользователь Интернета.

С каждым годом интерес к премии растет, увеличивается число соискателей. Так, в 2009 году на участие в конкурсе было подано рекордное за все годы число заявок – 207. Наибольшей популярностью пользовались номинации "Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока" и "Лучший информационный сайт Дальнего Востока".

В этом году оргкомитет конкурса принял решение учредить отдельную номинацию "Лучший интернет-проект органа государственной или муниципальной власти", разделив корпоративные сайты коммерческих организаций и сайты органов государственной и муниципальной власти.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2010 года на официальном сайте интернет-премии www.premiasterh.ru. Здесь можно не только оформить заявку на соискание премии, но и получить подробную информацию о конкурсе, узнать о лауреатах и финалистах прошлых лет, ознакомиться с составом экспертного совета, увидеть фотографии с прошедших церемоний награждения и видеосюжеты о проекте.