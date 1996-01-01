С таблетки на трубу

В скором времени будет принята Стратегия развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г. и на перспективу до 2025 года. Сейчас на уровне региональных властей, руководителей и специалистов энергокомпаний Дальнего Востока идет ее активное обсуждение и согласование позиций. Как должны измениться контуры отрасли, от которой зависит не только будущее развитие, но и вообще жизнеобеспечение региона? Насколько в энергообеспечение территории будут вовлечены местные ресурсы – уголь, газ, возобновляемые источники, как в перспективе изменится топливный расклад, который специалисты называют топливным балансом (ТБ)?

Ответы на эти вопросы "ДК" попытался найти в проекте энергетической стратегии.

Держимся за твердое

При этом, по имеющимся данным, в последние три года претерпела изменение структура самой энергосистемы Дальнего Востока, теперь 34% в ней занимает гидрогенерация, 64% (70% три года назад) – тепловые электростанции и 2% – прочие виды энергоисточников.

Проблемой энергосистемы региона в силу ее изолированности является содержание увеличенного резерва мощности и использование большого количества дизельных и мазутных электростанций, работающих на дорогом привозном топливе, особенно в районах децентрализованного энергоснабжения. Доставка топлива для них характеризуется высокой стоимостью и сложностью, в том числе из-за сезонных ограничений сроков завоза. Еще одной проблемой дальневосточной энергетики, по мнению специалистов, является высокая энергоемкость как ввиду значительных потерь в сетях, так и ввиду неоптимальности топливного баланса.

Поэтому основным требованием в обеспечении энергетической безопасности Дальнего Востока, и это четко прописано в проекте Стратегии энергетического развития региона до 2025 г., обсуждаемой сегодня всеми субъектами ДВФО, являются диверсификация структуры баланса энергоносителей и более широкое использование возобновляемых источников энергии (гидроэнергетика, ветряная и геотермальная энергетика). Ее цель – минимизировать риски дефицита топливных ресурсов и неблагоприятного колебания рыночных цен на топливо.

Согласно стратегии энергетического развития Дальнего Востока, к 2020 году доля угля должна составить 56%, а к 2025 году – 58,6%. Хотя еще недавно бытовало мнение, что она не только не сократится, но и вырастет до 79,4%.К 2020 году почти до 40% в ТБ будет принадлежать газу (см. график). Это существенный рост. Еще три года назад, когда "ДК" готовил подобную тему номера, специалисты говорили нам, что, несмотря на расширение использования газа в энергетике, его доля не превысит в региональном топливном балансе 16%. Акценты в сторону внутреннего потребления газа, как видим, существенно сместились за последнее время.

На использование же мазута мнение всегда оставалось единым – максимально выводить его из энергетического производства. Резкое снижение использования мазута ожидается уже в 2011 году, более чем в 4 раза.

Более 30% всех дизельных электростанций России расположены в северных районах Дальнего Востока, в которых доля дизельных электростанций в суммарной выработке электроэнергии достигает 12-15%, в отличие от других регионов, где этот показатель в основном не превышает одного процента. Главной особенностью локальной энергетики является ее объективно более низкая техническая и экономическая эффективность. Так, динамика нерегулируемых цен на дизельное топливо и объективно сложная логистика северного завоза приводят к высокой себестоимости электроэнергии в зоне ее действия. Поскольку малая энергетика оказывает значительное влияние на динамику среднего тарифа, она нуждается в оптимизации в первую очередь, считают разработчики стратегии энергетического развития.

Камчатка: отказаться от мазута

В отдельных субъектах ДВФО эти перемены в топливном балансе будут наиболее значительными, и среди них – Камчатский край, энергосистема которого пока зависит от дорогого привозного мазута. Наличие в крае собственного месторождения природного газа позволяло еще десять лет назад начать реализацию проекта по переводу тепло- и энергоисточников с мазута на газ. В 1999 году на Камчатке началось строительство газопровода из Соболевского района до Петропавловска-Камчатского. Последовавшее затем сокращение финансирования этого проекта не позволило завершить строительство, труба дошла только до двух сел – Соболево и Крутогорово. В обоих дизельные электростанции и котельные переведены на газ.

Работы по сооружению оставшейся части газопровода протяженностью 381 км были возобновлены только в 2008 году. Завершение строительства планируется к началу 2011 года. Перевод на газовое топливо Камчатских ТЭЦ и котельных, расположенных вдоль трассы газопровода, позволит с 2012 г. отказаться от мазута как котельного топлива. В этом году его доля достигала почти 90%.

Влияние на топливный баланс Камчатки, по оценке экспертов, окажет геотермальная энергетика, доля которой в суммарной энергомощности края на сегодня составляет 12%. Камчатку ожидает дальнейшее развитие гидро-, геотермальной и ветровой энергетики, а также ввод плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) на базе плавучего атомного энергоблока с реакторными установками.

Хабаровский край: первый на газ

Специфика энергетики Хабаровского края в том, что при наличии громадных гидроресурсов основными источниками энергии остаются теплоэлектростанции, работающие на привозном топливе. Основным топливом для ТЭЦ являются бурые и каменные угли – 52,5% в топливном балансе, топочный мазут – 12,0% и природный газ – 35,5%.

Благодаря упорству бывшего губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, хабаровская энергетика первая получила природный газ с шельфа Сахалина и на сегодня более всех субъектов ДВФО обеспечена пока еще самым дешевым газовым топливом. Уже год работают на газе три котла из шести на Николаевской ТЭЦ. Мазут теперь здесь используется как резервное топливо. Переведены на газовое топливо котлоагрегаты Хабаровской ТЭЦ-2, где в качестве резервного топлива используется уголь. Продолжается перевод на природный газ Хабаровской ТЭЦ-1.

При условии стабильных цен на газ это позволит сбалансировать тарифы на тепловую и электрическую энергию, снизить расходы на производство энергии, существенно повысить конкурентоспособность выпускаемой предприятиями продукции, улучшить социально-бытовые условия населения и состояние экологической обстановки, особенно воздушного бассейна. Замещение одной тонны угля природным газом (в пересчете на условное топливо) сокращает затраты на топливо почти на 700 рублей, одной тонны мазута – почти на 2,5 тыс. рублей.

Но роль угля и в топливном балансе Хабаровского края останется значительной при условии использования собственных запасов и максимального отказа от дальнепривозных углей. Край имеет достаточные запасы каменных и бурых углей. При этом их месторождения расположились таким образом, что позволяют обеспечивать не только основную промышленную зону на юге края, но и питать небольшие электростанции вблизи северных промзон – таких, например, как Охотск. Совокупные его запасы позволяют обеспечить как существующие электростанции, так и строить новые. Существуют проекты строительства ГРЭС на базе Ургальского месторождения, который планируется реализовать до 2015 года, и новой ТЭЦ в Советской Гавани.

А сокращение расходов на мазут и дизельное топливо возможно за счет использования в северных районах края возобновляемых видов энергии, и в первую очередь энергии ветра и малых рек.

Досье Производство электроэнергии в пределах Хабаровской энергосистемы осуществляется на тепловых станциях – Хабаровской ТЭЦ-1, Хабаровской ТЭЦ-3, Комсомольских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ-1, Майской ГРЭС, а также на региональных блок-станциях. В состав Хабаровской энергосистемы входит также изолированный Николаевский энергоузел, включающий Николаевскую ТЭЦ. В состав Хабаровской энергосистемы технологически интегрированы объекты электроэнергетики, функционирующие на территории Еврейской автономной области. В настоящее время электроснабжение потребителей региона осуществляется в основном от генерирующих источников, расположенных на территории Хабаровского края и Амурской области.

Амурская область: на двух ногах

Амурская область обладает несомненным естественным преимуществом. При том, что энергию воды используют сегодня Якутия, Колыма, немного Камчатка, Бурейская ГЭС, которая только недавно выведена на полную мощность, одна из самых современных станций в России, обеспечивающая самую низкую себестоимость производства электроэнергии в регионе.

Но территория богата и углем. Именно на твердом топливе продолжит работу Благовещенская ТЭЦ, являющаяся вторым после Бурейской ГЭС базовым предприятием энергетики Амурской области. Преимущество области не только в ресурсах возобновляемой электроэнергии, но и в наличии бурых углей Райчихинского и Ерковецкого месторождений, а также в близости Харанорского.

Досье Производство электроэнергии в Амурской энергосистеме осуществляется на четырех электростанциях: Зейской ГЭС, Бурейской ГЭС, Благовещенской ТЭЦ-1 и Райчихинской ГРЭС.

Якутия: "большая" плюс "малая"

Отличительной особенностью Якутской энергосистемы является синтез "большой" и "малой" энергетики. Большая энергетика республики представлена Вилюйской ГЭС, Нерюнгринской ГРЭС, работающей на отходах обогащения коксующихся каменных углей Нерюнгринского месторождения, и газовыми станциями – Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ.

Малая энергетика объединяет три крупные электрические и 171 дизельную электростанции. В настоящее время в республике ведется строительство новых ТЭЦ малой мощности, работающих на местных углях. В Якутии активно продвигается программа оптимизации локальной энергетики (ПОЭЛ), в результате которой планируется достигнуть повышения эффективности энергообеспечения районов децентрализованного энергоснабжения Севера. Прежде всего за счет оптимизации топливного баланса с заменой дизельных электростанций высокоэффективными угольными мини-ТЭЦ, а также путем создания многофункциональных энергетических комплексов (МЭК). Планируется больший акцент делать на использование ветровых, солнечных электростанций и малых ГЭС. Все это призвано снизить годовой расход дорогостоящего дизельного и нефтяного котельного топлива и повысить потребление газа и местного угля. Реализуется республиканская программа газификации. Перевести на газ планируется 32 котельных республики.

Досье Основными электростанциями Центрального энергорайона Якутской энергосистемы являются Якутская ГРЭС-1 и Якутская ТЭЦ, в Западном энергорайоне – Вилюйские ГЭС, в т.ч. ГЭС-1, ГЭС-2, Светлинская ГЭС, а также Мирнинская ГРЭС. В зоне децентрализованного энергоснабжения Республики Саха (Якутия), в том числе в Северном энергорайоне, функционирует сеть локальных дизельных электростанций.

Приморье: по индустриальному сценарию

Активно меняется энергоинфраструктура юга Приморского края, что связано с подготовкой Владивостока к предстоящему саммиту АТЭС. Строительство новых генерирующих мощностей является также частью Стратегии развития Приморья до 2025 года, нацеленной на увеличение производства электроэнергии для развития в крае современной промышленности. "Мы реализуем новый, индустриальный сценарий развития Приморского края, – говорит по этому поводу губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, – который включает целый комплекс энергоемких производств: нефтеперерабатывающий завод, автосборочное производство, новые судоверфи, а в перспективе – нефтехимические комбинаты".

РАО "ЭС Востока" планирует израсходовать на строительство новых и увеличение мощности существующих источников генерации в Приморье свыше 20 млрд руб. Уже введены в эксплуатацию мобильные газотурбинные электростанции (ГТЭС) на Владивостокской ТЭЦ-1, шестой котлоагрегат Артемовской ТЭЦ, осуществлена реконструкция владивостокской ТЭЦ-2. С приходом газопровода в Приморский край ожидается перевод на газ Владивостокских ТЭЦ и строительство ГТЭС на о. Русский. На о. Русский также начинается строительство первой ветрогенерации.

На средства иностранных инвесторов из Сингапура и КНР планируется строительство Уссурийской ТЭЦ. Как сообщается в пресс-релизе краевой администрации, их специалисты уже готовят технический проект под будущую стройку. Три года, отведенные для подготовки обоснования этого инвестпроекта, в том числе и на выбор оптимального вида топлива, завершились выбором в пользу угольной генерации, ориентированной на работу на местных бурых углях. Хотя с решением строить газопровод на юг Приморского края установка газоагрегатов на новой ТЭЦ казалась делом практически решенным.

Недавно о проекте вновь заговорили как об угольном. Одной из причин называется недостаток газа, вторая причина – цена на газ. По некоторым оценкам, она будет повышаться и не удешевит стоимость вырабатываемой электро- и теплоэнергии. В выборе свою роль играют и технологии. По мнению специалистов, удельные капитальные затраты при строительстве угольных ТЭС имеют тенденцию к уменьшению и становятся сравнимыми с удельными капитальными затратами на строительство газовых ТЭС. Зарубежные аналитики доказывают, что угольные паровые энергоблоки проживут до 2060 года, в первую очередь потому, что альтернативные варианты потребуют больших инвестиций, они сложнее в эксплуатации и не дают значительного преимущества в КПД. В случае опережающего роста спроса на электроэнергию в Приморье к 2020 г. может быть реализован проект строительства крупной электростанции, предположительно АЭС.

Сахалин: с газом не все

Рассматривается частичный перевод на газ тепловых станций Сахалина. Здесь утверждена концепция "Обеспечение устойчивой работы объектов ТЭК и энергетической безопасности Сахалинской области", которая подразумевает прорыв в этой области на основе передовых технологий, строительство станций, работающих как на угле, так и на газе. Делом решенным является перевод на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ, к которой уже подведена труба.

Досье Зона централизованного энергоснабжения Сахалинской области включает Центральный энергорайон, в составе которого Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Сахалинская ГРЭС, в него же интегрирована Ногликская газовая электрическая станция и два изолированных энергоузла – Охинский на севере области и Новиковский на юге. На территории энергорайона работают несколько малых блок-станций, Охинская ТЭЦ, принадлежащая дочерней компании ОАО "НК "Роснефть", и Новиковская ДЭС, принадлежащая дочерней компании ОАО "Сахалинэнерго". Зона децентрализованного энергоснабжения располагается в 22 населенных пунктах, в одиннадцати установлено 27 дизельных генераторов. На Курильских островах 47 дизельных генераторов, а также две геотермальные станции – Менделеевская ГеоТЭС (на о. Кунашир) и Океанская ГеоТЭС (на о. Итуруп).

Магадан: ставка на гидропотенциал и местный уголь

В Магаданской области основная доля потребляемой электроэнергии вырабатывается на Колымской ГЭС (93-96% общего объема электропотребления), входящей в состав ОАО "Колымаэнерго". Остальная доля приходится на Магаданскую ТЭЦ и Аркагалинскую ГРЭС.

Так как все пять тепловых электростанций ОАО "Магаданэнерго" продолжат работать на угле, проблема снижения затрат будет решаться за счет перехода на местные угли. До сих пор четвертая часть требуемого объема твердого топлива завозится в область из-за пределов региона. В период до 2020 г. в Магаданской области предполагается развитие гидропотенциала за счет ввода Усть-Среднеканской ГЭС, обеспечивающей электроэнергией новый промышленный объект – Наталкинский ГОК ОАО "Рудник имени Матросова". На сегодняшний день уровень готовности пускового комплекса оценивается в 75%.

В целях обеспечения надежного электроснабжения Чаун-Билибинского энергорайона Чукотской энергосистемы к 2020 г. будет построена ПАТЭС проектной мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г.Певек для замещения ТЭЦ в Певеке, выработавшей свой ресурс.

Досье В состав электроэнергетического комплекса Чукотского автономного округа входят предприятия большой и малой энергетики. К предприятиям большой энергетики относятся: Билибинская АЭС – филиал ОАО "Концерн Энергоатом" и предприятия ОАО "Чукотэнерго", представленные Анадырской ТЭЦ, Эгвекинотской ГРЭС, Чаунской ТЭЦ, а также эксплуатируемой ОАО "Чукотэнерго" на условиях аренды Анадырской газомоторной ТЭЦ. К малой энергетике относятся 43 ДЭС, 48 котельных и одна ветровая электростанция.

Спрос на топливо: прогноз перераспределения

На потребление угля тепловыми станциями ДВФО в период с 2010 по 2025 годы будет влиять, с одной стороны, ввод в эксплуатацию новых угольных энергоблоков на Уссурийской, Благовещенской и Советской ТЭЦ, с другой – перераспределение нагрузки в пользу ГЭС и вывод из эксплуатации неэффективных угольных энергоблоков. Но, несмотря на это, потребление угля будет оставаться на традиционно высоком уровне.

Одновременно будет расти потребление тепловыми станциями газа в результате перевода на это топливо части генерирующих мощностей, в частности Амурской ТЭЦ-1, Владивостокской ТЭЦ-2, Камчатских ТЭЦ-1,2, а также из-за ввода новых газовых энергоблоков на Якутской ГРЭС-2, Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, Находкинской ТЭЦ. В соответствии с проектом стратегии энергетического развития, снижение потребления газа ожидается только в 2014 г. – в связи с присоединением Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) к ОЭС Востока с соответствующим выравниванием загрузки станций и участием ГЭС ОЭС Востока в покрытии энергопотребления, а также в связи с замещением Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ более эффективной Якутской ГРЭС-2. Вследствие перевода на газ Камчатских ТЭЦ-1 и 2 будет наблюдаться также значительное уменьшение потребности в мазуте.

Досье За период 2010-2025 гг. средний ежегодный прирост потребления газа составит около 5,7%, угля – 1,1%, дизельного топлива – 4,8%, потребление мазута будет снижаться в среднем примерно на 10% в год.

По поводу наличия газа и угля для реализации проектов стратегии энергетического развития региона можно не беспокоиться, считают специалисты. Ключевые принципы формирования Восточной газовой программы свидетельствуют о возможности в полной мере обеспечить газом тепловые электростанции Дальнего Востока. Достаточно в регионе и своего угля, здесь, по данным ОАО "ДальвостНИИпроектуголь", сконцентрировано около 11% угольных запасов РФ. За период 2010-2025 гг. добыча угля на территории ДВФО может достигнуть 52,2 млн т в год, это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2009 году. Правда, как и прежде, часть потребности в угле будет удовлетворяться за счет привозных, в том числе кузнецких, читинских, хакасских углей.