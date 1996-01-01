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Ставки аренды офисных помещений продолжают падать
Выбрать офисное помещение во Владивостоке и до кризиса не было большой проблемой, а сегодня тем более. Некоторые арендодатели, погорячившись в конце прошлого года и повысив ставки, сегодня покусывают локти, не находя применения пустующим помещениям.
Достаточно отметить, что средняя ставка аренды офисного помещения во Владивостоке сегодня почти в 1,8 раза меньше, чем средняя ставка в торговых центрах - 782 руб. за 1 кв. метр в месяц. В третьем квартале она была на 11,4% меньше, чем в 4 кв. 2007 г. После попытки роста в конце прошлого года средняя ставка аренды три квартала подряд стабильно падала, пробив вниз психологический уровень в1000 руб. за "квадрат".
В третьем квартале отель "Хендэ" уступил пальму первенства самого дорогого здания с офисными помещениями офисному центру Fresh Plaza. Если во втором квартале "квадрат" в "Хендэ" предлагался по 2 478 руб. в месяц, то в третьем уже по 1 500. Лидер же пока держит планку на уровне 1 700 руб. за кв. метр. При том, что на него приходится около 6% рынка аренды офисных помещений города, причем все в здании класса "A".
Интересно, что около 2% офисных зданий города относятся к классу "B+", около 16% - к классу "B", около 13% - к "С" и 64% - к классу "D". Большинство этих помещений сдавались в минувшем квартале по ставкам в диапазоне от 550 до 920 руб. за 1 кв. м в месяц. Причем довольно сильно на рынок аренды офисов оказывает сегмент "D", к которому аналитики ООО "Индустрия-Р" относят объекты, "которые мало отвечают современным требованиям. Это, как правило, небольшие офисные здания либо бывшие заводоуправления, имеющие неудобное месторасположение, крайне низкий уровень отделки помещений, небольшое количество парковочных мест и т.д."
Помимо классности здания на ставку аренды значительное влияние оказывает его расположение по городу в одной из семи условных территориальных зон. Напомним: 1-я - исторический центр, 2-я - Светланская (от Лазо до Гайдамака), 3-я - 1-я Речка, Некрасовская, 4-я - 2-я Речка, Столетие, БАМ, 5-я - Спортивная, 3-я Рабочая, Мингородок, 6-я - Эгершельд, 7-я - 64 мкр., 71 мкр., Тихая, Борисенко, Трудовая, Чуркин, Змеинка, Снеговая.
В значительной степени на ставки аренды серьезно влияет неравномерное распределение офисных помещений по городу. Примерно 40% рынка офисной аренды во Владивостоке приходится на центральную часть города - зоны 1-2, по 16% - на "Эгершельд" и зону "1-я Речка-Некрасовская", до 17% приходится на "Вторую Речку-Столетие-БАМ". Больше всего офисных центров находится в центре города и в зоне "Вторая Речка-Столетие-БАМ".
Конечно, в конкурентной борьбе за арендатора сегодня преимущества остаются у наиболее дешевых офисных центров, где бизнес продолжает "обороняться" от кризиса. Спрос на помещения высокого класса относительно невысок. Но этот спрос стоит считать отложенным, поскольку по помещениям зачастую судят об уровне бизнеса и бизнесмена. А это дело престижа. Если не хочется на этом терять, то рано или поздно из "обороны" надо переходить в "наступление". И эта задача сегодня облегчается тем, что падение ставок продолжается и соответственно доступность для арендатора помещений в современных бизнес-центрах растет.
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