Энергетики выбрали точку приоритета

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создало департамент развития энергетики Приморского края, деятельность которого будет курировать заместитель генерального директора холдинга по инвестициям и развитию Николай БРУСНИКИН.

По словам генерального директора ОАО "РАО ЭС Востока" Ивана БЛАГОДЫРЯ, образование отдельного регионального подразделения продиктовано необходимостью усилить контроль и координацию деятельности дочерних зависимых предприятий холдинга в Приморье в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

В первую очередь речь идет о строительстве объектов энергообеспечения саммита АТЭС- 2012 и энергоснабжении крупных инфраструктурных объектов (нефтеперерабатывающего комплекса в Козьмино, трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" и газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток"), а также о модернизации и развитии уже действующей системы электроснабжения Приморского края.

"Новый департамент призван максимально синхронизировать взаимодействие энергетиков с органами власти, а также добиться планомерной реализации инвестпрограммы холдинга в данном регионе. Одной из важнейших задач нового департамента является подготовка и согласование с администрацией Приморского края проекта нового соглашения - о развитии энергоснабжения края до 2012 г. с перспективой до 2020 г.", - сказал Иван Благодырь.

Отметим, что на данный момент "РАО ЭС Востока" выступает правопреемником РАО "ЕЭС России" по заключенному в январе 2008 г. соглашению о взаимодействии с администрацией Приморского края по развитию электроэнергетической системы края и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей.

"Развитие энергосистемы Приморья является одним из приоритетов в работе "РАО ЭС Востока". И создание целевого регионального подразделения в структуре нашего холдинга позволяет вести эту работу комплексно и планомерно. Не исключено, что опыт подобной совместной работы может быть принят при реализации масштабных проектов развития энергетики и в других регионах Дальнего Востока", - отметил Николай Брусникин.

Для обеспечения финансирования развития сетей руководство АО "РАО ЭС Востока" предложило администрации Приморского края в будущем году перейти на систему регулирования тарифов на основе возврата вложенных средств (RAB).

По словам Николая Брусникина, общий объем инвестиций, необходимых для перевода на газ энергоисточников во Владивостоке, составляет более 3 млрд руб.

На газ планируется перевести угольную Владивостокскую ТЭЦ-2 и две котельные - Владивостокскую ТЭЦ-1 и котельную "Северная", которые сейчас работают на мазуте.

Гендиректор "РАО ЭС Востока" считает, что главным вопросом в настоящее время является приемлемая цена газа.

"Поставщиком у нас четко определен "Газпром", который приступил к монтажу линии Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Вопрос по цене газа сегодня до конца не решен и обсуждается на достаточно высоком уровне в постоянном режиме, чуть ли не ежедневно. Сложность в том, что это российская доля газа в Сахалинских проектах. И здесь в первую очередь рассматривается баланс интересов РФ. Возможно, что частично газ будет и из доли Exxon Neftegaz Ltd. Второй момент - с переводом на газ наших станц

ий не должно быть большого скачка цен на электроэнергию. Это наша позиция", - сказал Иван Благодырь. По словам гендиректора холдинга, "РАО ЭС Востока" подготовило несколько аналитических записок, обосновывающих цену на голубое топливо.

"На сегодня для станций она у нас находится в районе $113-130. Безусловно, фигурируют и другие цены. Отмечу, что в своих расчетах мы учитываем то, как стоимость топлива скажется на уровне тарифов на электроэнергию, горячую воду и отопление для конечного потребителя", - подчеркнул Иван Благодырь.

Гендиректор холдинга отмечает, что на станциях во Владивостоке используется технологии 60-х годов прошлого века, и перевод их на газ с технологической точки зрения - это кощунство. "Должна быть построена новая станция, с другим КПД. Но нужно понимать, что сегодня моментально построить газопровод, новую станцию, и к тому же не поднять тариф, не понимая, где на все это взять денег и откуда ждать возврата, нереально. Нужно по частям решать эти вопросы", - сказал Иван Благодырь.