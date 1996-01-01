Строительство ВСТО-2 начнется уже в январе 2010 г.

Уже в январе следующего года начнутся работы по реализации второй очереди проекта нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", сообщил на днях в Москве глава "Транснефти" Николай ТОКАРЕВ.

До Нового года будут проведены тендеры и определены генподрядчики, их будет, по словам Токарева, только 2-4, и они выполнят все работы под ключ. Причем решено выставлять лоты не на 20-30 км трассы, как раньше, а на 500-600 км. В число подрядчиков войдет и собственный строительный трест "Транснефти" - "Транснефтьстрой", на который предполагается возложить около 50% строительно-монтажных работ в рамках ВСТО-2. Таким образом "Транснефть" планирует существенно сэкономить. Проектная стоимость всех объектов ВСТО-2 составит около 350 млрд рублей. Уже создан штаб для решения вопросов по строительству второй очереди магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", который базируется на территории Еврейской автономной области.

Нулевая ставка обеспечена

Между тем, на конец декабря запланирован официальный запуск первой очереди Восточного нефтепровода и спецморнефтепорта "Козьмино". Ориентировочно 27-29 декабря состоится отгрузка первой партии нефти, экспортируемой в страны АТР.

Правительство позаботилось о том, чтобы к этому времени обнулить ставку экспортной пошлины на восточно-сибирскую нефть. Премьер Владимир ПУТИН подписал в середине ноября соответствующее постановление. Нулевая ставка экспортной пошлины распространяется на нефть с 13 месторождений Восточной Сибири: Ванкорское, Юрубчено-Тохомское, Талаканское, включая Восточный блок, а также Алинское, Среднеботуобинское, Дулисьминское, Верхнечонское, Куюмбинское, Северо-Талаканское, Восточно-Алинское, Верхнепеледуйское, Пилюдинское и Станахское. В свою очередь, "Транснефть" уже выдала технические условия на подключение к нефтепроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" "Иркутской нефтяной компании", "Славнефти", "Роснефти", "Юралс Энерджи", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", занимающиеся разработкой вышеуказанных месторождений. "Верхнечонскнефтегаз" и "Сургутнефтегаз" были подключены к ВСТО еще в октябре 2008 года, сразу после организации реверсной прокачки. Пока они являются основными поставщиками нефти для ВСТО. Остальным еще предстоит обеспечить добычу и перекачку нефти в трубопровод.

Как стало известно "ЗР", определенные проблемы сложились с разработкой Дулисьминского месторождения в Иркутской области. Бывший собственник ОАО "Юралс Энерджи" потеряло право на это месторождение. Оно перешло к "Сбербанку" в счет обеспечения непогашенного кредита. Теперь банк озабочен поисками нового претендента на актив. По оценке специалистов, потенциал Дулисьминского месторождения - 2,5 млн т нефти в год.

Цена обещает быть хорошей

Пока вся нефть с месторождений Восточной Сибири будет поставляться на экспорт, сообщил в начале декабря министр энергетики Сергей ШМАТКО, хотя в перспективе 20 млн т пойдут на НПЗ в г. Приморске, около 10-15 млн т - на Комсомольский и Хабаровский НПЗ, а с окончанием строительства Приморского НПЗ - на этот новый завод. По мнению аналитиков, восточно-сибирская нефть будет пользоваться хорошим спросом, а благодаря ее качеству она должна продаваться дороже сорта Dubai. Dubai - одна из эталонных марок нефти.

Впрочем, предполагается, что цена первой партии нефти сорта "ВСТО", которая, как ожидается, будет отправлена из порта Козьмино в конце декабря, не будет выше дубайской. Велика вероятность, что формула ценообразования меняться не будет до тех пор, пока экспорт нефти сорта "ВСТО" не выйдет на объем в 30 млн т в год.

А пока в сторону Козьмино идут и идут составы с цистернами - им зеленая улица.