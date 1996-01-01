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ОПЗ реанимировали
Как сообщила министр экономразвития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА журналистам 9 декабря, "проекты постановлений внесены в правительство. Это касается Ульяновска и Хабаровского края". В Ульяновске планируется создать особую экономическую зону в аэропорту, а в Советской Гавани - в морском порту.
Эльвира Набиуллина выразила надежду, что эти постановления будут приняты кабинетом министров в ближайшее время. Ведь конкурс по отбору особых экономических зон портового вида был проведен еще в июне 2008 г., тогда обещали принять решение в ноябре 2008 г. Однако кризис внес свои коррективы. В июне 2008 г. были отобраны три зоны: две аэропортовых - в Красноярске и Ульяновске, а также морской порт в Хабаровском крае. Частным инвестором в проекте по созданию портовой зоны в Красноярске выступало ООО "Эйрюнион" (AiRUnion), которое впоследствии объявило о банкротстве.
Концепция ульяновского варианта портовой ОЭЗ оказалась востребованной и после кризиса. Здесь предполагается создание мощностей по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, строительство терминально-логистических и складских комплексов, оказание транспортно-логистических услуг. Площадь аэропортовой зоны составляет 642 га.
В Советской Гавани работа по созданию первой в России морской портовой ОЭЗ ведется уже два года. На побережье Татарского пролива в бухтах Ванино, Мучке, заливе Советская Гавань формируется Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, предполагающий увеличение объема переработки грузов с нынешних 10 млн до 80 млн тонн в 2020 году.
Выбор этого порта обусловлен выгодным географическим положением - он является самой восточной точкой Байкало-Амурской магистрали. Сегодня Советская Гавань специализируется на перевалке лесопродукции, экспортируемой в Японию, Китай, Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Грузооборот порта - 270 тыс. тонн в год. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в случае создания ПОЭЗ порт сможет уже к 2025 г. перерабатывать до 20-30 млн тонн грузов в год, а также станет центром судоремонта. Протяженность зоны составит 8 км, а общая площадь - 4,5 кв. км.
Предполагается, что инвестиции в создание экономической зоны в Советской Гавани составят более 80 млрд руб., из которых федеральный центр готов вложить 7 млрд руб., а Хабаровский край - 1 млрд руб. В связи с длительным периодом окупаемости портового хозяйства ПОЭЗ создается на 49 лет. Потенциальными резидентами зоны определены несколько компаний, в том числе ЗАО "Советско-Гаванский морской торговый порт", ООО "Первый СРЗ", ООО "Норд" и ОАО "Терминал".
Нынешнее решение Мин-экономразвития подтвердило, что создание ПОЭЗ будет способствовать развитию проектов по ремонту судов и рыбопереработке. По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Марины ИРКЛИ, создание ПОЭЗ в Советской Гавани привлечет большой интерес инвесторов к финансированию инфраструктуры порта и прилегающих территорий. "Это большой плюс, в первую очередь для БАМа, поскольку свободная экономическая зона в Советской Гавани станет его "воротами". Что, в свою очередь, откроет дальневосточным производителям путь на рынки стран АТР", - полагает эксперт.
В соответствии с законодательством об ОЭЗ для инвесторов предусмотрены налоговые и таможенные преференции, что делает их участие в создании портовой зоны экономически привлекательным. Решимость правительства, несмотря на кризис, дать ход созданию зон с льготным налогообложением, могла подтолкнуть и нынешняя ситуация на железных дорогах, когда растущий грузовой поток упирается в слабую портовую инфраструктуру.
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