Селедка подешевела

По данным Приморскстата, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в расчёте на душу населения, в ноябре составила 3023,97 рубля.

С начала года стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье увеличилась на 4,2% (в 2008 г. - на 21,6%). Как сообщили в департаменте лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка края, за ноябрь в крае снизились цены на замороженную неразделанную рыбу - на 2,4%, яблоки - на 1,5%, морковь - на 1,3%. Дешевле стали растительное масло, крупа и макаронные, пшеничная мука. Отмечено замедление роста цен на сельдь солёную, печенье, чай черный байховый, соль.

Снижение розничных цен связано с развернувшейся уличной сетью и осенними ярмарками.