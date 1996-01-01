Вопреки кризису строительство растет

Объем работ, выполненный по строительству организациями всех форм собственности, составил 36684 млн рублей, 121,9% к январю-октябрю 2008 года. Сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 250,1 тыс. м2, на 9,4% меньше, чем за 10 мес. 2008 года.

По данным Приморскстата, в строительном комплексе края в январе-сентябре 2009 года было занято 32,8 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом численность работающих увеличилась на 8,2%. Средняя зарплата строителей составила 17607 рублей (в среднем по краю - 18268 рублей), в реальном выражении на 7,8% выше чем в прошлом году.