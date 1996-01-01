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Во Владивостоке вырастут гостиницы и торговые центры
Три интересных проектных предложения одобрил на своем очередном совещании градосовет г. Владивостока в минувший четверг. Один очень спорный проект был отклонен.
Противоречивые оценки получили два "пятизвездочных" проектных предложения зарубежной проектной компании Филиала АООО "РМДжМ скотланд Лимитед". Особых замечаний практически не вызвало предложение по строительству "Многофункционального гостиничного комплекса курортного типа на мысе Бурном во Владивостоке". Из них наиболее серьезным было то, что в дни военно-морского флота с трибун Водной станции ТОФ уже не столь панорамно будет смотреться прохождение парадного строя кораблей.
Что же касается проектного предложения по пятизвездочной гостинице делового типа в районе 36-го причала, то, несмотря на то, что на его рассмотрение члены градосовета потратили в два раза больше времени, чем на все остальные предложения, ни представителю заказчика проекта Марине ЛОМАКИНОЙ, ни великолепному докладчику Кириллу ЗАВРАЖИНУ не удалось заразить присутствовавших своим энтузиазмом в отношении этого объекта.
Предложения по реконструкции уже имеющихся торговых центров - "Гипермаркета с устройством многоуровневой парковки" от ООО "ДВ Курортпроект" и "Торгового центра по проспекту "Красного знамени", 61ж ("Эльдорадо")" от ООО "Аргус-Арт", - можно сказать, получили больше похвал, чем замечаний. И было отмечено, что в новом виде эти объекты неплохо впишутся в сложившуюся застройку.
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