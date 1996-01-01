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Стоимость лекарств понизят

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Фармотрасль в ближайшем будущем ждут масштабные перемены. Росздравнадзор готовит новое законодательство. Не дожидаясь утверждения методики определения предельных розничных цен, ведомство уже указало рекомендованные цены на пять самых популярных противовирусных препаратов.

Ведомство рекомендует следующие цены: стоимость упаковки арбидола ("Фармстандарт", 10 капсул по 100 мг) желательно продавать не выше 212 руб., кагоцела ("Ниамердик плюс") - 290 руб., ингавирина ("Валента") - 435 руб., тамифлю (Roche) - 1600 руб. и комплекта интерферонов ("Фармаклон") - 450 руб. Сейчас эти противовирусные препараты стоят дороже. Например, в столичных аптеках превышение может составлять в среднем от 100 до 1000 руб. в зависимости от лекарства.

В сообщении Росздравнадзора говорится, что эти цены были рекомендованы ведущими производителями.

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