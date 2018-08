Интернет-провайдеры ДВ - 2

Анализ интернет-провайдинга в России показывает, что уровень рентабельности компании в этой сфере прямо пропорционален ее масштабу. Часть рынка может быть сохранена за мелкими игроками в районах, где они способны дать качественные услуги. Но с развитием розничных сетей магистральных провайдеров конкурировать им будет все сложнее.

Эффект масштаба

Столь пессимистичные прогнозы в отношении "малых" провайдеров в Хабаровске имеют основания.

"ТрансТелеком-Дальний Восток" в своей недавно сформированной в Хабаровске розничной сети активно расширяется, предложив низкие тарифы. В сети ХДС обслуживается более 4200 абонентов. И, по данным "ТТК-ДВ", с начала 2009 г. ее клиентами стали более 3000 абонентов, доход от предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет частным пользователям составил более 8 млн рублей. Сегодня активно строится сеть широкополосного доступа (ШПД) в шести районах Хабаровска, и, по оценкам компании, до конца года потенциальная клиентская база ТТК-ДВ достигнет порядка 50 тысяч домохозяйств.

Как отметили в отделе информационно-аналитического обеспечения ОАО "Дальсвязь", услугами его сети ШПД пользуются около 60 тыс. абонентов. Останется ли при таких темпах развития место для городских провайдеров?

Программа "перепрофилирования" старейшего провайдера "Редком" стала поводом для размышлений. "Редком" сейчас укрепляется на рынке Хабаровска в качестве традиционного оператора связи. В компании говорят о желании выйти на рынок стационарной телефонной связи федеральных операторов. Но есть мнение, что это реальные шаги к выходу из сферы интернет-провайдинга. Компания "Дальневосточная телекоммуникационная компания" (ДТК), предлагающая услуги подключения к сети на страницах своего сайта, по словам ее коммерческого директора, теперь предоставляет услуги исключительно междугородней связи. Дать комментарии по этому поводу в ДТК отказались.

Впрочем, в условиях "покрытия" сетями города и сглаживания цен на доступ в Интернет, в более выгодном положении могут оказаться те, кто способен быстро подключить и качественно обслуживать клиентов в конкретных районах Хабаровска, например, малоэтажной застройки. Но и здесь их ожидает серьезная конкуренция. Недавно "Дальсвязь" ввела в эксплуатацию сети широкополосного доступа Metro Ethernet, которые позволят обеспечить 6000 абонентов пос. Горького и 1-го микрорайона высокоскоростным Интернетом.

"Скорость нужно однозначно поднимать как минимум до 3 Мб и выше, - говорит Геннадий МАРКЕЛОВ, директор ООО "Объединенные координаты Дальнего Востока". - Потребитель хочет уже нечто иное, чем DSL. Достичь скорости и устойчивого сигнала можно, подведя оптико-волоконные линии и витую пару в каждый дом. Федеральные магистральные операторы придут к этому. Перекупы трафика, распиленного до неимоверности, постепенно отпадут. "Беспроводной интернет" пока не равноценная альтернатива - цена высокая, а уровень помех пугает. Пробный вариант 3G от МТС для нашего города пока "темная лошадка".

И с этим можно согласиться. В Правительстве РФ делают ставку на развитие сервиса "ГЛОНАСС-Интернет" с добавлением навигационных спутников. Но мы говорим о дне сегодняшнем. Предлагаемые сегодня системы one way и two way чувствительны ко всему - от ионосферы земли до солнечных вспышек.

Более актуальный вариант дает сеть "Инмарсат". Например, уникальная вещь - BGAN. Передвижные маленькие станции с возможностями IP телефонии. Проблема одна - $6 за мегабайт. А скорости - до 512 Кб/c - позволяют передавать видеопоток слабенько. Ориентированы сеть на МЧС, медицину катастроф, суда и т.д. В России "Инмарсат" не получил развития из-за дороговизны.

Но рынок интернет-услуг ждет много интересного. Пик "частного" спроса на эти услуги в Хабаровске еще не достигнут. Потребители ждут "социального" предложения - для студентов и школьников, льготного доступа к определенному контенту. Но возможности экстенсивного развития сходят на "нет". Большинство предприятий уже имеют доступ в Интернет. А предложения о смене технологий при кратном возрастании тарифа вряд ли их заинтересуют.

Слияние и поглощение?

Дать объективную оценку перспективам развития интернет-провайдинга в Хабаровске сложно. Однозначно можно отметить: конкуренцию качеством и ценой ведут лишь операторы мобильного Интернета.

"Вопрос доступности качественных услуг и экономической целесообразности для магистральных провайдеров решается не в Хабаровске и не на Дальнем Востоке, - заметил один из руководителей крупной телекоммуникационной компании. - Потреблять будут услуги, которые предлагают. Сколько возмущений по поводу высоких тарифов! Все равно очереди на подключение.... Вы пойдете платить 20-40 тысяч за WiMax или будете ждать 3G? Сомневаюсь. Будете сидеть "на проводе", который вам продаст напрямую или через посредника "ТТК" с "Ростелекомом". Главных магистральных провайдеров здесь два, их тарифы - доминанта в ценообразовании".

По словам Дины УШАКОВОЙ, специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения хабаровского филиала ОАО "Дальсвязь", крупные игроки сформировались. "В следующем году ожидается большая активность ТТК, а также выход новых федеральных операторов, которые могут подвинуть крупных игроков, - отметила она. - Все зависит от инвестиций, которые операторы готовы вкладывать в рынок". Изменение приоритетов развития "Ростелекома" может внести серьезные коррективы в планы многих компаний. "Магистральщик" теперь выходит на рынок широкополосного доступа для населения. Ожидаемая реорганизация группы компаний "Связьинвест", которая пройдет в форме присоединения к ОАО "Ростелеком" межрегиональных компаний связи, в том числе и "Дальсвязи", будет завершена в мае 2011 года. На базе "Ростелекома" будет создана интегрированная компания, оказывающая полный спектр услуг связи. Каким образом эти изменения отразятся на рынке Хабаровска, не ясно.

А пока, прежде чем подключиться к услугам интернет-провайдера, хабаровчанин сначала уточняет, возможно ли подключение по его адресу.