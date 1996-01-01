Первый камень в основание Приморского НПЗ будет заложен 12 декабря

Ориентировочно 12 декабря на площадке в районе мыса Елизарова, где может разместиться Приморский НПЗ, планируется заложить первый камень будущего завода - в виде памятной плиты, выполненной из мрамора, которая будет вмонтирована в бетонный блок.

По некоторым данным, первый камень Приморского НПЗ заложит весьма высокопоставленное лицо. Приморские экологи считают, что заложение камня в основание фактически является началом строительства объекта.