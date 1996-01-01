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Смартфоны подешевели
В 3-м квартале 2009 г. продажи смартфонов и коммуникаторов в России в штучном выражении возобновили рост впервые с начала года. Если по итогам первых шести месяцев спад рынка составлял 30% по отношению к аналогичному периоду 2008 г., то 3-й квартал продемонстрировал рост показателей год к году на 6%. Всего по итогам трёх кварталов 2009 г. было продано 2,9 млн смартфонов и коммуникаторов - на 8,5% больше, чем за весь 2007 г., сообщает MForum Analytics.
Доход от продаж смартфонов и коммуникаторов по итогам первых трех кварталов 2009 г. в России составил $1,07 млрд - почти столько же, сколько за весь 2007 г. По сравнению с тремя первыми кварталами прошлого года доход снизился менее чем на 1%. По отношению к 2008 г. средняя цена смартфона и коммуникатора по итогам трёх кварталов 2009 г. снизилась на 10%, до $369. Снижение цены по отношению к 2004 г. составило 45,6%. По отношению к показателям 1-го квартала 2009 г. средняя стоимость "умных телефонов" в 3-м квартале этого года выросла примерно на 8,5%.
По географии структура рынка осталась неизменной. По-прежнему Центральный и Приволжский Федеральные округа обеспечили половину объема продаж смартфонов и коммуникаторов, на долю Южного, Уральского, Северо-Западного и Сибирского ФО пришлись примерно равные доли продаж, Дальневосточный Федеральный округ обеспечил только 5% общероссийского рынка беспроводных устройств.
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