"Глухое" может давать до 3 тонн рудного золота в год

На золоторудном месторождении "Глухое" можно получить дополнительный прирост ресурсов, что еще более повысит его ценность, - прокомментировал планы на следующий год по финансированию в крае геологоразведочных работ (ГРР) за счет средств федерального бюджета руководитель "Приморнедра" Михаил ПОПОВ.

Завершенные в этом году исследования на одном из участков месторождения "Глухое" повысили прогнозные ресурсы золота категории Р1Р2, сообщили корреспонденту "ЗР" в ОАО "Приморгеология". На этом работы на месторождении завершены не будут, хотя ранее планировалось уже в 2010 г. выставить его на аукцион. "Мы видим, что на "Глухом" можно получить дополнительный прирост ресурсов, что повысит его ценность для инвесторов, - прокомментировал эту новость главный геолог ОАО "Приморгеология" Сергей КОВАЛЕНКО.

"Глухое" оценивается специалистами как сложный тип месторождений, интенсивно разрабатываемых в мире последние годы. Это так называемый черносланцевый тип золотосульфидных месторождений, где содержание золота традиционно ниже, чем в золотокварцевых, они имеют рудные тела большой мощности и протяженности и могут быть отработаны открытым способом. Пример такого типа месторождений - знаменитый "Сухой лог", ресурсы которого оцениваются в 2 тыс. тонн золота. Современные технологии позволяют извлекать золото из руды с содержанием 1,5-2 грамм на тонну, но разработка таких месторождений целесообразна при условии, что их ресурсы составляют как минимум 80-100 тонн. Предварительные исследования показывают, что "Глухое" может соответствовать этим параметрам.

- Мы рассчитываем, что "Глухое" окажется именно таким месторождением, - говорит Михаил Попов. - По нашим ожиданиям, Приморье может получить месторождение весьма серьезного уровня, каковых почти не осталось в нераспределенном фонде России, не говоря уже о крае. В будущем оно должно заинтересовать крупного недропользователя, способного создать здесь инфраструктуру нового горнодобывающего предприятия. Этот аргумент был принят в "Роснедра" как серьезное основание для продолжения финансирования из средств федерального бюджета.

Если прогноз сбудется, то именно с разработкой "Глухого" в Приморском крае может начаться серьезная золотодобыча. По мнению специалистов, в будущем в Приморье реально добывать 2-3 тонны рудного золота в год. Кстати, в этом году получены положительные результаты ГРР еще на трех золоторудных месторождениях: "Криничном", "Первомайском" и "Пасечном". Выполнены значительные объемы буровых и горных работ, которые ведутся на средства инвесторов.