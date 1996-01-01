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"Полем боя" стал крытый рынок
Мелкие предприниматели, торгующие мясом и молоком в Кавалерово на крытом рынке по ул. Чехова, уже больше года периодически жалуются в разные инстанции на высокую, по их мнению, арендную плату за торговое место на рынке. Еще недавно это было 300 и 330 руб. за место в день, а с 1 октября - 320-350 руб.
Обычно ежедневно на Чеховском рынке Кавалерово реализуют мясо, купленное у населения. Сначала предприниматели жаловались на высокую арендную плату районной власти и в районную прокуратуру. Не дождавшись их реакции, обратились в августе в краевое антимонопольное управление. Заседание приморского управления ФАС состоялось в конце августа, и решение таково: администрация МУП "Рынок" нарушает ФЗ "О защите конкуренции". Рекомендовали руководству МУП "Рынок" установить стоимость одного квадратного метра торговой площади рынка в размере 24 руб. Для сравнения привели стоимость квадрата на рынках других районов - 12, 15, 18 руб. Администрация рынка в лице директора МУП "Рынок" Галины КАСИНОВОЙ рассчитала новую арендную плату за место на крытом рынке на Чехова по методике, предложенной краевыми антимонопольщиками, - вышло 320-350 руб. - дороже, чем было.
Как пояснила Галина Касинова, цели выжить предпринимателей с рынка или пустить их по миру у нее нет. Даже с прежней стоимостью аренды рентабельность рынка была отрицательная, то есть он приносил убытки. Эти убытки покрывались доходами от сдачи в аренду свободных помещений в здании рынка для магазинов.
МУП "Рынок" - муниципальная собственность, переданная в хозяйственное ведение управляющей компании МУП "Рынок". Райадминистрация хотя и с опозданием, но отреагировала на "внутрирыночный" конфликт, ведь после того, как его "разобрали" в крае, не заметить его в районе было уже невозможно. Планово-экономический отдел в настоящее время проводит проверку целесообразности повышения арендной платы за торговое место на рынке. Райадминистрация, по словам первого вице-мэра Викторина ЛЯПУСТИНА, может при желании и поменять управляющую компанию, передать эту муниципальную собственность другой организации. Хотя нынешний распорядитель дел в лице администрации МУП "Рынок" - не самый плохой хозяин. С 2006 по 2007 г. продавцы мяса и молока на чеховском рынке платили, несмотря на проведенный капитальный ремонт помещения, всего 35 руб. аренды в день: им дали время "подняться", завоевать своего покупателя. Сейчас администрация рынка планирует строить крытый рынок и по ул. Арсеньева: до 2015 г. все рынки должны перейти под крышу. Значит, надо копить на это средства.
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