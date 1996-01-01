Рынок молока оживает

Ситуация, складывающаяся на приморском молочном рынке, выглядит сегодня, по меньшей мере, парадоксально. Уже год действует новый технический регламент в стране, запрещающий называть молоком продукт, произведенный из сухого молока. А полки магазинов по-прежнему заполнены продуктом с названием "молоко".

Но в Приморье для его производства сырья почти нет - поголовье дойного стада в регионе близко к критическому. "Когда-то Приморский край молоком обеспечивали 132 тыс. коров, - говорит директор СХПК "Новолитовское" Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, - сегодня их осталось 8 тыс. Только Находку, например, раньше кормило три района и г. Партизанск, имевший молочную ферму. На Находкинский молокозавод ежедневно поступало 120 тонн молока-сырья. Сегодня наше предприятие перерабатывает в день 5 тонн молока, полученного от дойного стада нашего хозяйства, а в "Милоградовском" - 6 тонн. Есть еще в крае пара хозяйств, производящих "живое" молоко, но их объемы еще меньше. Остальное молоко, производимое на территории Приморья, - это фактически мертвый продукт, полученный из сухого молока или с его добавлением".

В то же время в крае работают 26 молокоперерабатывающих предприятий. Предприятия эти настолько разные и по объемам, и по технологиям производства, что присутствие большинства из них на рынке остается практически не замеченным. В основном приморские города, и особенно г. Владивосток, обеспечивают продукцией 4-5 крупных молокозаводов, на долю которых приходится около 85% местного производства. Ни одно из этих предприятий не имеет собственной сырьевой базы, при этом только двое из крупных производителей открыто говорят о производстве молока из сухого сырья. Остальные же уверяют, что закупают молоко у населения.

Тенденция сокращения поголовья дойных коров в личных подсобных хозяйствах все последние годы только усиливалась. Крестьяне все меньше и меньше проявляют интерес к производству молока для сдачи его переработчикам. Но дело не только в недостаточном их количестве.

Главная проблема этих поставщиков сырья в низком качестве производимого ими молока. Не случайно даже страховые компании отказываются страховать животных личных подворий, поскольку ситуация с их содержанием в принципе неконтролируемая. Конечно, у сельского населения имеется немало здорового скота, ухоженного, с достойным содержанием. Но, как известно, при сборе в селах все сданное молоко сливается в общий котел. О санитарии тут можно говорить с большой натяжкой.

Молокоперерабатывающих предприятий, работающих на собственной сырьевой базе, в крае осталось крайне мало. Объемы их пока небольшие, и до крупных городов продукция доходит совсем в малых количествах. Так сложилось, что географически в этом смысле в наиболее выгодном положении из приморских городов оказалась Находка. На находкинский рынок сегодня работают, по меньшей мере, три производителя, имеющих собственное сырье. Наиболее крупное из них - ЗАО "Милоградовское 1", поставляющее на рынок продукцию под собственной торговой маркой. На предприятии имеется самое крупное в крае дойное стадо высокопродуктивных коров. И, кстати, именно это предприятие сегодня активно занимается племенной работой, чего в крае в принципе не осталось. А это в первую очередь говорит о здоровье животных, позволяющих создать генофонд, и соответственно о качестве получаемого молока.

В последние годы предприятие активно расширяет производство. Сегодня в Милоградовском на всех трех фермах установлены молокопроводы фирмы "ДеЛаваль". Современное оборудование шведского производства позволило предприятию не только довести качество продукции до мировых стандартов, но и сделать первые шаги по завоеванию владивостокского рынка, меньше всех остальных городов знакомого с "живым" молоком. Пока в городе милоградовская продукция продается только в двух торговых местах, но в планах предприятия развитие торговой сети с продажей не только молочной продукции, но и мяса. Кстати, недавно Милоградовское вышло на рынок Владивостока еще с одним продуктом - мясом телятины и говядины. Минуя все возможные посреднические звенья, эту продукцию удается реализовывать по минимальным ценам.

Три года тому назад в Приморье были завезены австралийские коровы высокопродуктивной молочной породы. Сегодня молочную продукцию под маркой "Бархатное" можно встретить на рынках городов Партизанска, Находки, Владивостока. Молоко коров этой породы превосходит по многим показателям продукт, получаемый от коров местных пород. Сейчас поголовье дойного стада в "Бархатном" не превышает 150 голов, но в перспективе хозяйство рассчитывает выйти на 300 голов дойного стада с объемом 4 тонны молока в сутки. Сейчас предприятие приступает к масштабной реконструкции производства.