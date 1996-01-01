Парк для инноваций

О необходимости создания в Приморье технопарка высоких технологий было уже неоднократно заявлено с самых высоких трибун. И хотя окончательного решения Министерство связи по этому проекту еще не приняло, место для технопарка уже выбрано - он расположится между Федеральным университетом и Океанариумом на о.Русский и станет первым не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири.

Концепция создания технопарка высоких технологий принадлежит коллективу ученых Института автоматики и процессов управления ДВО РАН. Директор института, член-корреспондент РАН Юрий КУЛЬЧИН считает, что технопарк призван решить самую главную проблему оттока молодых, образованных, высокоинтеллектуальных кадров с территории.

Досье Институт автоматики и процессов управления создан 1 июня 1971 г. В настоящее время институт занимает ведущие позиции на Дальнем Востоке России в области физико-математических и технических наук. В штате ИАПУ ДВО РАН работают 260 сотрудников. Среди 117 научных сотрудников - один действительный член РАН и три члена-корреспондента РАН, 6 Заслуженных деятелей науки РФ, 1 Заслуженный изобретатель РФ, 29 докторов и 67 кандидатов наук, которые ведут исследования по таким актуальным областям наук, как проблемы управления, математическое моделирование сложных систем, информатика, механика, лазерная физика, оптоэлектроника, физика поверхности твердых тел, наноматериалы, нанодиагностика и нанотехнологии.

- Юрий Николаевич, вы считаете, что технопарк высоких технологий Приморью необходим. Какие проблемы, на ваш взгляд, он позволит решить?

- Если посмотреть на статистику населения, то на начало перестройки в Приморье проживало чуть больше 2 млн человек. За это время население сократилось больше чем на 300 тысяч. И это не столько естественная убыль, сколько отток населения. А уезжает главным образом молодежь, владеющая современными технологиями. Чтобы этого не происходило, нужно в регионе создавать условия для закрепления кадров, открывать наукоемкие производства. Но, прежде чем такие производства начнут работать, нам необходимо довести уже имеющиеся разработки до стадии коммерциализации.

- На ваш взгляд, в Приморье есть интересные проекты в области высоких технологий?

- Безусловно. Они присутствуют и в академии наук, и в высших учебных заведениях. Но большая их часть не доведена до стадии коммерциализации. Примерно такая же ситуация и с кадрами - у нас много выпускников вузов, аспирантов, у которых есть интересные идеи, но не каждый из них готов создать наукоемкое производство. Поэтому нам и нужна такая структура, как технопарк, которая позволит проекты превращать в товар.

При значительной поддержке администрации Приморского края мы разработали концепцию создания такого технопарка. Эта концепция передана в администрацию края, а затем в Министерство связи. Сейчас мы ждем решения.

- Как вы оцениваете уровень образования, которое получают выпускники технических специальностей, в том числе ИТ-специалисты?

- Образование у нас в целом неплохое, но для того, чтобы развивать наукоемкое производство, и кадры нужно готовить особенным образом. Молодые ученые должны владеть не только профессиональными знаниями по предмету, но они должны уметь писать бизнес-план, разбираться в экономике производства и т.д. Пока это не всегда получается. Например, мы посмотрели выставку, которая готовится к Венчурной ярмарке, и, честно сказать, разработок по информационным технологиям там мало. Хотя мы знаем, что потенциал у наших молодых исследователей очень большой.

- Почему же они не спешат представлять свои разработки?

- Для того чтобы они были в этом заинтересованы, необходимо создание определенной инфраструктуры, которая будет включать в себя бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, фонды поддержки и т.д. То есть молодежи нужно помочь довести свои идеи до реальных проектов.

- Но многие говорят о том, что молодежь не спешит идти в науку по целому ряду причин. Вы тоже так считаете? Ваш институт, например, испытывает дефицит молодых кадров?

- С молодыми кадрами мы не испытываем проблем - у нас средний возраст сотрудников 44 года. У нас другая проблема - мы бы рады принять на работу всех наших аспирантов - у нас достаточно много интересных, толковых ребят, но штатная численность института и академии в целом заморожена. Поэтому сегодня аспиранты имеют проблемы с трудоустройством, и это нас очень волнует.

- Ограничение численности связано с кризисом?

- Уже третий год мы находимся в процессе реформирования академии наук. Скорее всего, это навеяно духом времени, но нам такое реформирование пока не очень нравится. Получается, что мы активно работаем с молодежью, привлекаем ее в науку - у нас создано 8 кафедр с ведущими университетами Приморского края, три научно-образовательных центра - а когда она достигает определенных высот, мы не имеем возможности эту молодежь трудоустроить. А ведь эти кадры очень пригодятся в том же Федеральном университете. Поэтому мы и ищем самые разные способы, чтобы сохранить молодежь для науки.

- ИАПУ всегда был одним из самых передовых в ДВО РАН. В вашем институте сегодня есть проекты, готовые к воплощению?

- Таких проектов у нас довольно много. Например, у нас создан центр по управлению энергетическими системами. Мы уже несколько лет ведем работу с Артемом, Арсеньевом - дистанционно, из института управляем энергетическими сетями этих городов. Кроме этого, у нас есть ряд лабораторий, которые, кроме фундаментальных исследований, занимаются и разработкой инновационных продуктов. Например, в лаборатории лазерной физики разработана волоконно-оптическая система мониторинга напряженно-деформированного состояния техногенных объектов. Этот прибор позволяет отслеживать деформации зданий и сооружений в процессе эксплуатации. Если сейчас, на стадии строительства, в строящиеся мосты вмонтировать оптоволокно, то это позволит постоянно контролировать деформации моста в течение всех лет его эксплуатации. Еще одно ноу-хау института - погружаемый флуориметр. Прибор позволяет с высокой точностью производить лазерное зондирование океана до глубины 100 метров в процессе движения судна и определять состояние воды, наличие примесей или, например, концентрацию фитопланктона. Этой разработкой очень интересуются иностранцы, но мы пока не отдаем. Считаем, что приоритет все-таки должен оставаться за Россией. Есть в институте и еще целый ряд инновационных разработок в области нанотехнологий, программного обеспечения для системы мониторинга океана, а суперкомпьютер, созданный нашими учеными, обслуживает не только академические институты и вузы Владивостока, но и имеет выход на другие высокопроизводительные вычислительные системы России. То есть разработки есть, и многие из них можно довести до реального воплощения. Но очень часто дело ограничивается только лабораторными макетами. А для того, чтобы это стало товаром, и должен быть создан технопарк высоких технологий.