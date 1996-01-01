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А СРОки уже поджимают
Около 500 из более 1300 строительных компаний, "прописанных" во Владивостоке, пока так и не определились с выбором саморегулируемой организации (СРО), под эгидой которой они будут продолжать свою деятельность на строительном рынке начиная с 1 января следующего года.
Как еще раз было подчеркнуто на бизнес-семинаре по вопросам вступления в саморегулируемые организации в области строительства, проведенном в минувший четверг администрацией г. Владивостока и Ассоциацией юристов Приморья, до рубежа перехода от работы на основе выданных ранее лицензий к работе на основании допусков саморегулируемых организаций осталось чуть более месяца.
Спрашивается: успеют ли строительные компании получить эти допуски, если на территории Приморья не зарегистрировано пока ни одной СРО? Вероятно, эта работа будет вестись в пожарном порядке. Принципиально допуски будут нужны примерно по 40 видам работ, которые ранее лицензировались.
Семинар оставил такое впечатление: отрасль будет "чиститься" от слабых компаний, не способных работать на рынке с высоким качеством услуг, а сами компании, видимо, будут избавляться от слабых работников с невысоким уровнем дисциплины, которые могут поставить "под удар" компанию. СРО по закону обязательно будет отвечать своим компенсационным фондом за грехи каждой компании, в нее входящей, но проштрафившихся внутри СРО будут воспитывать драконовскими мерами, а то и исключать, что для иного строительного бизнеса будет равносильно смерти.
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